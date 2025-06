Фон дер Лайен: Освобождаването на Тихановски е символ на надежда

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства освобождаването от затвора на беларуския опозиционер Сергей Тихановски, предаде Франс прес.

Светлана Тихановска: Съпругът ми е на свобода

Тя каза, че това „е една фантастична новина и е символ на една могъща надежда за всички политически затворници, които страдат от бруталния режим на Лукашенко“.

Фон дер Лайен добави, че Европа продължава да призовава за незабавното освобождаване на всички политически затворници в Беларус.

