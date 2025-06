Светлана Тихановска: Съпругът ми е на свобода

Б еларуският опозиционер Сергей Тихановски, съпруг на бившата беларуска кандидатка за президент Светлана Тихановска, беше освободен от затвор в Беларус заедно с още 13 политически затворници, предаде Франс прес, като се позова на неправителствената организация „Вясна“, следяща ситуацията с политическите затворници в тази страна.

"Сергей Тихановски беше помилван. 13 други затворници също бяха освободени“, се казва в съобщение на организацията в „Телеграм“.

Светлана Тихановска пък публикува видео, в което се вижда как тя прегръща дълго мъж с обръсната глава, който я целува по врата.

После Светлана Тихановска разпространи в „Екс“ послание, в което благодари по-специално на президента на САЩ Доналд Тръмп и на „нашите европейски съюзници за всички им усилия“.

"Съпругът ми Сергей е на свобода! Трудно е да опиша радостта, която изпитвам“, заяви Светлана Тихановска.

