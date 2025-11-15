Васил Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване

С портът има силата да променя животи, каза кметът на София Васил Терзиев, който присъства на националния турнир по адаптирано плуване „Плуваме заедно“. Това съобщи той в профила си във Фейсбук.

По думите му събитието е сред онези, които „докосват, вдъхновяват и обединяват“. Терзиев посочи, че срещата с децата участници и тяхната смелост отново е напомнила колко много може да се научи от тях. „Това не е просто турнир, а празник на силата, която всеки човек носи в себе си“, отбеляза кметът.

Той изказа благодарност към организаторите – катедра „Водни спортове“ на НСА „Васил Левски“ и фондация „С любов към теб“ за професионализма и отдадеността им в провеждането на инициативата.

Кметът благодари и на родителите и треньорите, които ежедневно подкрепят децата и им помагат да развиват своя потенциал. Той оцени високо и присъствието на спортисти и популярни личности, включили се в плуването с децата – Филип Буков, Таня Богомилова, Ренета Камберова, Теодор Цветков, Биляна Дудова, Екатерина Аврамова и Роксана Кирилова. „Понякога една протегната ръка и едно „можеш“ променят всичко“, смята Терзиев.

Той подчерта, че Столичната община продължава да подкрепя подобни инициативи чрез програмите „София спортува“ и „Спортна стъпка“, които дават възможност на повече хора с увреждания да бъдат активни и включени.

„Днес плувахме заедно и вярвам, че и занапред ще вървим заедно към една по-солидарна, достъпна и човечна София“, добави кметът.