България

Васил Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване

По думите му събитието е сред онези, които „докосват, вдъхновяват и обединяват“

15 ноември 2025, 16:21
Васил Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване
Източник: БТА

С портът има силата да променя животи, каза кметът на София Васил Терзиев, който присъства на националния турнир по адаптирано плуване „Плуваме заедно“. Това съобщи той в профила си във Фейсбук. 

По думите му събитието е сред онези, които „докосват, вдъхновяват и обединяват“. Терзиев посочи, че срещата с децата участници и тяхната смелост отново е напомнила колко много може да се научи от тях. „Това не е просто турнир, а празник на силата, която всеки човек носи в себе си“, отбеляза кметът.

Той изказа благодарност към организаторите – катедра „Водни спортове“ на НСА „Васил Левски“ и фондация „С любов към теб“ за професионализма и отдадеността им в провеждането на инициативата.

"Година на грижа и подкрепа": Васил Терзиев с равносметка за 2024 г.

Кметът благодари и на родителите и треньорите, които ежедневно подкрепят децата и им помагат да развиват своя потенциал. Той оцени високо и присъствието на спортисти и популярни личности, включили се в плуването с децата – Филип Буков, Таня Богомилова, Ренета Камберова, Теодор Цветков, Биляна Дудова, Екатерина Аврамова и Роксана Кирилова. „Понякога една протегната ръка и едно „можеш“ променят всичко“, смята Терзиев.

Той подчерта, че Столичната община продължава да подкрепя подобни инициативи чрез програмите „София спортува“ и „Спортна стъпка“, които дават възможност на повече хора с увреждания да бъдат активни и включени.

„Днес плувахме заедно и вярвам, че и занапред ще вървим заедно към една по-солидарна, достъпна и човечна София“, добави кметът.

Източник: БТА, Николета Василева    
Васил Терзиев София Адаптирано плуване Спорт Хора с увреждания Подкрепа Солидарност Общински инициативи Деца Плуваме заедно
Последвайте ни

По темата

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Свят Преди 56 минути

Свлачището, причинено от обилни валежи, удари три села в провинция Централна Ява

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Свят Преди 1 час

Повечето от предметите в колекцията са били изпратени в Рим от католически мисионери за изложба през 1925 г. в градините на Ватикана

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Свят Преди 2 часа

Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента.

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Свят Преди 4 часа

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Свят Преди 4 часа

Той избра да бъде екзекутиран чрез разстрел, вместо чрез смъртоносна инжекция или електрически стол

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

Свят Преди 4 часа

Сред загиналите при експлозията са разследващи полицаи и фотографи

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

България Преди 5 часа

Това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод на получената дерогация през вчерашния ден

Обвинение за подкуп срещу един от задържаните митничари на ГКПП „Калотина“

Обвинение за подкуп срещу един от задържаните митничари на ГКПП „Калотина“

България Преди 5 часа

Вторият задържан е освободен още вчера без обвинение

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

България Преди 6 часа

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

Технологии Преди 6 часа

Вече поне 1,2 млрд. души са използвали AI инструменти

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

България Преди 6 часа

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над "Дисниленд" стресна минувачите

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над "Дисниленд" стресна минувачите

Любопитно Преди 6 часа

Черният пръстен се оказа дим от пиротехническо оборудване

Деница Сачева: Спецов е подготвен, ще се справи с "Лукойл"

Деница Сачева: Спецов е подготвен, ще се справи с "Лукойл"

България Преди 6 часа

Тя добави, че коледни добавки за пенсионерите не са планирани заради ограничените възможности

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 7 часа

Тръмп оттегли подкрепата си от емблематичната Марджъри Тейлър Грийн

Тръмп оттегли подкрепата си от емблематичната Марджъри Тейлър Грийн

Свят Преди 7 часа

"Маги "Лудата" само СЕ ОПЛАКВА, ОПЛАКВА, ОПЛАКВА", написа Тръмп по адрес на законодателката от щата Джорджия

Рязък скок: 191 депутати отсъстваха неоправдано от парламента през октомври

Рязък скок: 191 депутати отсъстваха неоправдано от парламента през октомври

България Преди 7 часа

Депутатът с най-много неоправдани отсъствия е председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски – пет

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Направете си този скандинавски балсам за напукани устни само с 2 съставки

Edna.bg

Проклятието как Елизабет обрича Чарлз да предпочете Камила пред Даяна

Edna.bg

Диамантът на Байерн: Намирам се в топ форма

Gong.bg

Франция нанесе първа загуба на България U19 в квалификациите

Gong.bg

Челен сблъсък на изхода на Лозен (СНИМКИ)

Nova.bg

Асоциацията за защита на потребителите: Българите ще похарчат над 110 млн. лв. за „Черния петък“

Nova.bg