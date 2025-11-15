Мерц: Няма да има никакво сътрудничество с крайнодясната АзГ

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц каза отново, че партията му няма да си сътрудничи по никакъв начин с крайнодясната формация "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА.

"И не само защото между нас и АзГ има защитна стена – между нас и тази партия има цяла вселена от различия", каза Мерц в югозападния град Руст на конференция на младежката организация на консервативния си блок. "Между нас и тях няма нищо общо, което да ни свързва."

Beim #DLT25 machte @_FriedrichMerz noch einmal unmissverständlich deutlich: „Eine Zusammenarbeit mit denen, die sich Alternative für Deutschland nennen, wird es mit der Union nicht geben! Uns trennen Welten von dieser Partei. Wir haben mit denen nichts gemeinsam!“ pic.twitter.com/XokHDQkkd5 — CDU Deutschlands (@CDU) November 15, 2025

Мерц последователно заявява, че блокът му Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) никога няма да работи с АзГ - политика на изолиране на тази партия, известна в Германия като политика на "защитната стена".

Германският канцлер: АзГ иска да ни унищожи

Канцлерът подчерта, че няма никакво намерение да застрашава историческите постижения на партията си, които той свърза с имената на Хелмут Кол и Конрад Аденауер.

Мерц подчерта и че докато той управлява, Германия ще остане страна, отворена към имигрантите. По думите му макар че срещу незаконната имиграция да трябва да се води последователна борба, имигрантите, които искат да се трудят в Германия, ще бъдат добре дошли и за в бъдеще.