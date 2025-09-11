Тайната на столетниците от Коста Рика: Диета "Синя зона", която удължава живота

М огат ли бобът, царевицата и залезите да удължат живота ви? В една гореща точка на Коста Рика отговорът вероятно е „да“.

Местните жители на полуостров Никоя – една от петте оригинални Сини зони в света – редовно живеят с десетилетие по-дълго от средностатистическия американец. Тайната им е в храната: ястия, предавани от поколение на поколение, приготвени от пълнозърнести и натурални съставки.

Днес, когато любителите на уелнес пътешествията все по-често избират региона, луксозни комплекси като The W Costa Rica Reserva Conchal предлагат петзвезден прочит на тази вековна традиция, привличайки пътешественици и емигранти, които търсят формулата за по-дълъг и по-здравословен живот.

„Кулинарната култура на Коста Рика винаги е била естествена, честна и насочена към здравето“, споделя пред The Post Диего Моленхауер, главен готвач на курорта. „Тя е дълбоко вкоренена в традицията – храната се приготвя по стария начин, като се запазват вкусът и хранителната стойност без добавки, химикали или изкуствени подобрители.“

Този подход ясно личи и в ресторантите – включително в дегустационно меню от пет ястия, вдъхновено от Сините зони по света.

Какво хапват столетниците от Никоя

Средната продължителност на живота на този зелен, огрян от слънцето полуостров е 85 години, но много жители живеят десетилетия след това. Всъщност, според BBC, делът на столетниците там е над три пъти по-висок от средния за света.

„Тук храната играе решаваща роля за благополучието и дълголетието“, казва Моленхауер.

Научните данни потвърждават това. Проучване от 2024 г. проследява диетата и здравето на 2827 костариканци над 60-годишна възраст в продължение на 15 години. Резултатите показват, че хората, които се придържат към традиционния начин на хранене, имат значително по-нисък риск от смърт по каквато и да е причина.

Възрастните с най-висока степен на придържане към диетата от Синята зона са имали 18% по-нисък риск от смърт в сравнение с тези, които са се хранили най-отдалечено от нея.

„Основата е в златното трио – царевица, боб и тиква. Те осигуряват балансирана комбинация от сложни въглехидрати, растителни протеини и фибри“, обяснява Моленхауер.

Консумацията на червено месо и животински мазнини е ниска, а местните предпочитат здравословни източници на мазнини като авокадо и семена.

„Този хранителен подход подкрепя сърдечно-съдовото, храносмилателното и метаболитното здраве, допринасяйки не само за по-дълъг, но и за по-пълноценен живот“, добавя той.

Важна е и водата. Тя съдържа високи нива на калций и магнезий – минерали, които укрепват костите и предпазват от сърдечни заболявания.

А когато добавим щедрото слънце и активния живот на открито, получаваме начин на живот, създаден за дълголетие.

Не е чудно, че американците започват да обръщат внимание.

Живей дълго или вечеряй в стил „Синя зона“

W Residences Costa Rica, луксозен жилищен комплекс в затворения курорт Reserva Conchal, провинция Гуанакасте, вече е дом на нарастващ брой емигранти, привлечени от здравословния костарикански начин на живот.

„Като човек, който вече е малко по-възрастен, се опитвам да бъда по-съзнателен за здравето си“, казва 59-годишният Нилс Торюсен от Парк Сити, Юта, собственик на еко вила с пет спални в комплекса.

„Когато съм тук, имам достъп до изключително здравословни храни. Морето е на една ръка разстояние – ако искаш прясна риба, винаги можеш да намериш. Освен това пресните плодове и зеленчуци са навсякъде и са достъпни.“

Но не само жителите се наслаждават на този начин на хранене. В самия курорт The W Costa Rica има пет ресторанта, където туристи от цял свят опитват тайната на дълголетието от Никоя.

„Все повече гости търсят това, което местната общност предлага“, обяснява Фабиан Фернандес, бизнес мениджър на комплекса. „Затова включихме специални менюта, вдъхновени от Синята зона.“

Има защо. Според проучвания повече от половината туристи са готови да похарчат повече за по-здравословни и чисти опции – част от глобалния бум на уелнес туризма.

Главният готвач Моленхауер набляга на сезонните и местни продукти – много от които идват директно от градината и пчелина на курорта.

„С гордост сервираме класики като гало пинто, заедно със зеленчукови и бобени ястия, които отразяват богатия на хранителни вещества характер на традиционната костариканска кухня.“

В изискания ресторант Latitud 10º Norte готвачът Ерик Агуеро надгражда още повече, като предлага петстепенно дегустационно меню, вдъхновено от всички Сини зони по света – с ключови съставки и кулинарни техники, свързани с дълголетието.

Гостите могат дори да се включат в кулинарни уроци и да научат как да приготвят прясно севиче с местно уловена риба.

„Това място не предлага просто вкусна храна – то насърчава устойчив и здравословен начин на живот, вкоренен в костариканската традиция и мъдростта на Синята зона“, казва Моленхауер.

„Посетителите си тръгват не само с вкус на pura vida, а и с усещането, че наистина го носят със себе си – за цял живот.“