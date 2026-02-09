Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Шест трупа и въпроси без отговор: Какво се крие зад ужаса „Петрохан“

П обой над малолетно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи. Случилото се в мезренското село Долна Кремена е запечатано на два видеоклипа.

Момичета нанесоха жесток побой над своя съученичка

На първия ясно се вижда как младеж поваля момиче с юмруци на асфалта и продължава да нанася удари. Във втория той отново се връща към лежащото на улицата дете и продължава да го рита.

Наоколо няма никой освен тях двамата, друго момче, което снима, и момиче, което опитва да помогне на жертвата.

Враждата започва заради обиди, които 13-годишното момиче отправя към 17-годишно момче на връщане от училище.

Момчето се нахвърля с юмруци и крясъци върху момичето. Поваля го на асфалта и за малко се отдалечава, но след това отново се връща и започва да я рита, докато тя безпомощна лежи върху асфалта. Очевидец става друго малолетно дете.

Агресия: 12-годишно дете преби друго и засне побоя

В селото добре познават и момчето, което нанася побоя, и битото момиче.

"Момченцето е тук от месеци или от година. То живее при свои роднини. Не ги знам в какви условия, но контрол няма никакъв, защото майка му и баща му не са тука, а за момичето мога да кажа, че там нещата са много сложни. То живее в къща, в която няма ток, няма вода. Само майка му го гледа, а тя не може да се справи и с нея, защото налита и бие майка си и я краде", коментира пред NOVA кметът на селото Румен Серафимов.

Клип с брутален побой над момиче в Кубрат

Местните полицаи са се самосезирали от клиповете в социалните мрежи и след освидетелстване от съдебен лекар по случая вече е образувано досъдебно производство. От местната прокуратура уточниха за NOVA, че в момента се извършват експертизи.