Град на Луната преди Марс: Илон Мъск пренарежда космическите си амбиции

„Основният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията и Луната е по-бърз вариант“, категоричен е милиардерът

9 февруари 2026, 13:07
Илон Мъск   
Източник: БТА/AP

М илиардерът Илон Мъск заяви в неделя, че SpaceX е изместила фокуса си към изграждането на „саморазвиващ се град“ на Луната, което може да бъде постигнато за по-малко от 10 години, предаде агенция Ройтерс.

SpaceX все още възнамерява да започне дългогодишната амбиция на Мъск за град на Марс в рамките на пет до седем години, написа той в социалната си платформа X, „но основният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията и Луната е по-бърз вариант“.

Коментарите на Мъск отразяват публикация на Wall Street Journal от петък, в която се посочва, че SpaceX е съобщила на инвеститорите, че ще даде приоритет на пътуването до Луната и ще направи опит за полет до Марс на по-късен етап, като целта е безпилотно кацане на Луната през март 2027 г.

Само преди година Мъск заяви, че се стреми да изпрати безпилотна мисия до Марс до края на 2026 г.

Съединените щати са изправени пред ожесточена конкуренция от Китай в надпреварата за връщане на хора на Луната през това десетилетие. Хора не са посещавали лунната повърхност от мисията „Аполо 17“ през 1972 г.

По-малко от седмица по-рано Мъск обяви, че SpaceX е придобила компанията за изкуствен интелект, която той също ръководи – xAI – в сделка, която оценява ракетната и сателитната компания на 1 трилион долара, а компанията за изкуствен интелект – на 250 милиарда долара. Поддръжниците на този ход го разглеждат като начин SpaceX да подсили плановете си за базирани в космоса центрове за данни, които Мъск смята за по-енергийно ефективни от наземните съоръжения, тъй като търсенето на изчислителна мощност нараства с развитието на изкуствения интелект.

SpaceX се надява, че публично предлагане по-късно тази година може да набере до 50 милиарда долара, което би могло да го направи най-голямото първично публично предлагане в историята.

В понеделник Мъск заяви в отговор на потребител в X, че NASA ще съставлява по-малко от 5% от приходите на SpaceX тази година. SpaceX е ключов изпълнител в лунната програма „Артемида“ на NASA с договор за 4 милиарда долара за кацане на астронавти на лунната повърхност с помощта на Starship.

„Огромното мнозинство от приходите на SpaceX идва от търговската система Starlink“, добави Мъск.

По-рано в неделя Мъск сподели първата реклама на компанията по време на Super Bowl, рекламираща нейната Wi-Fi услуга Starlink.

Дори когато Мъск пренасочва SpaceX, той също така тласка публично търгуваната си компания Tesla (TSLA.O) в нова посока. След като на практика изгради глобалния пазар на електрически превозни средства, Tesla сега планира да похарчи 20 милиарда долара тази година като част от усилията си да се насочи към автономно управление и роботи.

За да ускори прехода, Мъск заяви миналия месец, че Tesla прекратява производството на два модела автомобили в завода си в Калифорния, за да освободи място за производството на хуманоидните роботи Optimus.

Източник: Reuters    
