Диетата „Вино и яйца": Налудничавият план за отслабване на списание Vogue от 1977 г.

Тридневният режим обещава загуба на около 2,5 кг.

21 октомври 2025, 13:10
Диетата „Вино и яйца": Налудничавият план за отслабване на списание Vogue от 1977 г.
Източник: Getty Images

В социалните мрежи се разпространява любопитен хранителен план от 70-те години на миналия век, който оставя хората изумени от своята ексцентричност.

На страниците на броя за красота на списание Vogue от 1977 г. е представена диетата „Вино и яйца“ – тридневен режим, който обещава загуба на около 2,5 кг. Менюто е шокиращо просто: едно яйце и чаша бяло вино за закуска, черно кафе, две яйца и още една чаша вино за обяд с чаша черно кафе, а за вечеря – пържола, придружена от остатъка от бутилката вино и отново черно кафе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sexyjoked

Според Mirror, диетата води началото си от култовата книга на Хелън Гърли Браун от 60-те години „Сексът и самотното момиче“, преди да бъде популяризирана отново във Vogue. Гърли Браун, която по-късно става редактор на списание Cosmopolitan, твърди, че диетата ще ви накара да се чувствате „секси, жизнерадостни, изпълнени с енергия“.

Също така вероятно просто ще се чувствате гладни и леко замаяни...

Мишел Яндъл, треньор по здраве и хранене от Нова Зеландия, отбелязва, че диетата определено е „интригуваща“ и дори намира някои положителни страни в нея.

„Яйцата са известни като мултивитамини на природата, така че поне получавате мазнини, протеини и минерали“, посочи тя.

Дори виното, според нея, „би те отпуснало до известна степен“ „и хей, то е ферментирало“, пошегува се тя.

Но недостатъците на диетата далеч надхвърлят предимствата.

„Знам едно нещо; тази диета ще ме остави невероятно гладна“, казва Яндъл.

„Тя е изключително ограничаваща, което я прави напълно неустойчива. Освен това в нея липсват каквито и да било източници на зеленчуци или фибри – нещо, което вероятно би било изключително тежко за храносмилателната система.“

„Не знам за вас, но пържола и яйца всеки ден не е моята представа за приятно хранене. Обичам храната, обичам разнообразието от вкусове и текстури, а твърдо сварените яйца за две хранения на ден просто няма да са достатъчни.“

„Освен това, съществува и проблемът, че ходенето на работа с дъх на алкохол като цяло не се приема добре“, добави тя.

Не е изненадващо, че Яндъл не би препоръчала тази екстремна тридневна диета.

„В крайна сметка всяка диета, която ви кара да се откажете от любимите си храни, която ви ограничава и ви оставя гладни, не е устойчива и в дългосрочен план ще ви навреди повече, отколкото ще ви помогне“, казва тя.

„Вместо това, насладете се на разнообразие от пресни, пълнозърнести и вкусни храни и пийте черно кафе или от време на време чаша вино като допълнение.“

Диета Вино и яйца Диети Отслабване 70те години Vogue Ексцентрична диета Хранителен план
