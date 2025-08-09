Искате да отслабнете? Този богат на протеини обяд помага за изгарянето на мазнини

В кусен сандвич с пилешко месо е един от най-добрите варианти за обяд, богат на протеини. Той осигурява над 40 грама протеин, насърчава чувството за ситост, помага за поддържане на мускулната маса и не претоварва тялото с излишни калории.
Защо този сандвич е полезен за вас
Сандвич с пилешко месо и зеленчуци осигурява дълготрайна енергия и чувство за ситост. Вкусни съставки като гръцко кисело мляко и сушени домати правят този здравословен обяд едновременно засищащ и ароматен.
Според диетолога Кристи Уилсън, ястието е богато на протеини. Благодарение на пилешкото месо и гръцкото кисело мляко, то осигурява над 40 грама. Протеинът ви помага да се чувствате сити и доволни дълго след хранене.
Доказано е, че диетите с високо съдържание на протеини повишават чувството за ситост и нивата на енергия, като същевременно подпомагат загубата на тегло.
Пълнозърнестият хляб добавя разнообразие от хранителни вещества, включително фибри, които подпомагат храносмилателното здраве и ви карат да се чувствате сити за по-дълго време.
Как да го направим
Съставки (за 1 порция):
- 2 филийки пълнозърнест хляб
- 100 г варени пилешки гърди (нарязани на филийки)
- Шепа рукола
- 1-2 ч.л. дижонска горчица
- 2 супени лъжици гъсто гръцко кисело мляко
- Сол и черен пипер на вкус
- Няколко резена краставица, домат или авокадо
В малка купа смесете гръцкото кисело мляко с дижонската горчица. Добавете щипка сол и черен пипер. Намажете соса върху едната или двете филии хляб.
Поставете пилешките гърди върху една филия хляб. Отгоре сложете рукола и други зеленчуци.
Покрийте с втората филия хляб и притиснете леко.
По желание, препечете сандвича в сух тиган или на скара за 1-2 минути от всяка страна, за да стане хлябът хрупкав.