Искате да отслабнете? Този богат на протеини обяд помага за изгарянето на мазнини

В кусен сандвич с пилешко месо е един от най-добрите варианти за обяд, богат на протеини. Той осигурява над 40 грама протеин, насърчава чувството за ситост, помага за поддържане на мускулната маса и не претоварва тялото с излишни калории.

Защо този сандвич е полезен за вас

Сандвич с пилешко месо и зеленчуци осигурява дълготрайна енергия и чувство за ситост. Вкусни съставки като гръцко кисело мляко и сушени домати правят този здравословен обяд едновременно засищащ и ароматен.

Според диетолога Кристи Уилсън, ястието е богато на протеини. Благодарение на пилешкото месо и гръцкото кисело мляко, то осигурява над 40 грама. Протеинът ви помага да се чувствате сити и доволни дълго след хранене.

Доказано е, че диетите с високо съдържание на протеини повишават чувството за ситост и нивата на енергия, като същевременно подпомагат загубата на тегло.

Пълнозърнестият хляб добавя разнообразие от хранителни вещества, включително фибри, които подпомагат храносмилателното здраве и ви карат да се чувствате сити за по-дълго време.

Как да го направим

Съставки (за 1 порция):

2 филийки пълнозърнест хляб

100 г варени пилешки гърди (нарязани на филийки)

Шепа рукола

1-2 ч.л. дижонска горчица

2 супени лъжици гъсто гръцко кисело мляко

Сол и черен пипер на вкус

Няколко резена краставица, домат или авокадо

В малка купа смесете гръцкото кисело мляко с дижонската горчица. Добавете щипка сол и черен пипер. Намажете соса върху едната или двете филии хляб.

Поставете пилешките гърди върху една филия хляб. Отгоре сложете рукола и други зеленчуци.

Покрийте с втората филия хляб и притиснете леко.

По желание, препечете сандвича в сух тиган или на скара за 1-2 минути от всяка страна, за да стане хлябът хрупкав.