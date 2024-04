Извънредно положение в руската Оренбургска област заради големи наводнения

О коло 2000 души са евакуирани от домовете си в руския град Орск ден след като река Урал повиши нивото си, като наводни крайречни села и причини скъсването на бент, съобщиха руските власти, цитирани от Ройтерс.

Видеозаписи, публикувани от Министерството на извънредните ситуации, показват как спасители помагат на жителите, облечени в спасителни жилетки, да се качат в спасителни лодки.

Вчера местните власти в разположената в района на планината Урал Оренбургска област, част от която е и Орск, призоваха жителите на крайречните селища да се евакуират след скъсването на язовирната стена.

Информационните агенции цитират местната прокуратура, според която бентът на водоема е поддал поради лоша поддръжка.

