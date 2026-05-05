Любопитно

Доли Партън отмени още концерти в Лас Вегас поради здравословни причини

Кънтри легендата проговори за здравословните битки през последните три години, като увери почитателите си, че състоянието ѝ е лечимо и вече планира откриването на собствен музей и хотел в Нашвил

5 май 2026, 13:36
Доли Партън отмени още концерти в Лас Вегас поради здравословни причини
Източник: БТА/АП

Л егендата на кънтри музиката Доли Партън отново е отменила поредица от планирани концерти в Лас Вегас поради здравословни проблеми, предадоха осведомителните агенции, позовавайки се на певицата. 

Осемдесетгодишната изпълнителка обяви през октомври миналата година, че отлага няколко концерта.  

Слуховете за здравословното й състояние и съобщение от сестра й, призоваващо хората да се молят за Партън, предизвикаха вълнение, което принуди певицата да запише видео, за да докаже, че "все още е жива", припомня АФП.
       
В клип, публикуван в Инстаграм, Доли Партън обясни, че възстановяването й върви по план, но все още не е готова да се върне на сцената.

"Добрата новина е, че реагирам добре на лекарствата и терапия, подобрявам се с всеки изминал ден", каза изпълнителката на хита Jolene.
       
"Лошата новина е, че ще ми трябва малко време, преди да съм готова за нивото на представяне, което сцената изисква, защото някои лекарства и лечения ми причиняват леко замайване", добави тя.
       
"Ясно е, че не мога да имам замайване, докато нося банджо, китари и всичко останало на токчета от 12 сантиметра", пошегува се Доли Партън.

Звездата обясни, че имунната и храносмилателната й системи "са били подложени на сериозно изпитание през последните три години", но лекарите са я уверили, че всичките й оплаквания са лечими.

Доли Партън, която е вдовица от една година,  благодари на феновете си за подкрепата и каза, че продължава да работи по някои проекти, като музей и хотел, които се надява да открие в края на годината в Нашвил - люлката на кънтри музиката в Тенеси.

Източник: БТА/Елена Христова    
Доли Партън Кънтри музика Здравословни проблеми Отменени концерти Възстановяване Лас Вегас Музей Хотел Нашвил Лечение
Последвайте ни

По темата

Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 7 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 6 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 6 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Ела Лангли си върна трона: Хитът Choosin’ Texas отново е №1

Любопитно Преди 17 минути

Кънтри звездата доминира в „Билборд“ за осма седмица, след като детронира Оливия Родриго. Докато Бруно Марс и Оливия Дийн си проправят път към върха, Лангли демонстрира пълна хегемония, класирайки и второ парче в престижния Топ 5 на чарта

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

България Преди 20 минути

КФН е изискала от застрахователните компании подробна информация за начина, по който са формирани цените на задължителната застраховка

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

България Преди 1 час

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

Свят Преди 1 час

22-годишната скиорка се появи с футуристична рокля от 15 000 ръчно изработени стъклени балончета, която буквално изпускаше истински мехури във въздуха, докато тя преминаваше по червения килим на модното събитие

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Свят Преди 1 час

Фаруки направи изявлението си в съда в понеделник, след като ден по-рано изрази „сериозни опасения“ относно отношението към Алън в ареста

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Любопитно Преди 1 час

Астрономи откриха тънка атмосфера около миниатюрния леден обект 2002 XV93 в Пояса на Кайпер. Сензационното откритие на японски учени опровергава теорията, че толкова малки космически тела в края на Слънчевата система не могат да задържат газ

<p>Руски генерал, свързан с&nbsp;лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв</p>

Руски генерал, свързан със санкционирана лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв

Свят Преди 1 час

Роднини са открили тялото на 87-годишния пенсиониран генерал рано сутринта на 2 април в неговия апартамент в известна сграда

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Любопитно Преди 1 час

Vent Air Pro + подарък No Fat Grill

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Свят Преди 2 часа

Белéн Карбонел ще се оттегли от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), съобщиха дипломати

Дете на 4 години изскочи на пътя в Троян, блъсна го товарен автомобил

Дете на 4 години изскочи на пътя в Троян, блъсна го товарен автомобил

България Преди 2 часа

Малчуганът е приет по спешност в болница със счупена ключица, но без опасност за живота. Тестовете на 54-годишния шофьор за алкохол и дрога са отрицателни

<p>ДПС пред президента: Ще бъдем конструктивна опозиция</p>

ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

България Преди 2 часа

На "Дондуков" 2 са Халил Летифов, Айтен Сабри, Фатма Йълдъс, Атидже Алиева, Джем Яменов и Иво Цанев

Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

България Преди 2 часа

Министерството на електронното управление с отчет за мандата си

Министерството на електронното управление с отчет за мандата си

България Преди 2 часа

Основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, отчитат от ведомството

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

Свят Преди 2 часа

Шокиращите разкрития на Жулиет Г. и Еба Карлсон хвърлят светлина върху методите за психологическа манипулация в света на висшата мода

Две земетресения разлюляха Сърбия

Две земетресения разлюляха Сърбия

Свят Преди 2 часа

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Свят Преди 2 часа

Световната здравна организация (СЗО) потвърди втори случай на опасния хантавирус и обяви общо седем инфектирани, след като круизният кораб MV Hondius беше поставен под строга карантина край бреговете на Кабо Верде заради три смъртни случая

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Звездa от „Властелинът на пръстените“ идва у нас

Edna.bg

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Edna.bg

Левски: Поискахте го, направихме го (видео)

Gong.bg

Официално! Финалист в Шампионската лига е новият треньор на Атлетик Билбао

Gong.bg

ДБ пред президента: До края на юли трябва да изберем нов ВСС

Nova.bg

ДПС на консултации: Ще продължим да отстояваме правата на всеки българин

Nova.bg