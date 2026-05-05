Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Е дин от най-високопоставените служители в Европейската служба за външна дейност се готви да напусне поста си след малко повече от година на позицията, пише POLITICO .

Белен Мартинес Карбонел ще се оттегли от длъжността генерален секретар на ЕСВД, според осем дипломати и служители, запознати с плановете, всички пожелали анонимност, за да говорят свободно. Двама от тях посочват, че Карбонел вече е започнала да съобщава решението на свои колеги.

Засега не е обявен срок за нейното напускане.

Испанска служителка, която работи в ЕСВД от 2010 г., пое поста генерален секретар през февруари миналата година. Тя наследи италианеца Стефано Саннино, който е обект на разследване за предполагаема злоупотреба с европейски средства.

Двама от източниците посочват, че Карбонел вероятно ще заеме позиция в Латинска Америка. Съпругът ѝ, Раул Фуентес Милиани, е посланик на Европейския съюз в Доминиканската република.

През октомври миналата година екипът на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас създаде нова висша позиция в службата, при която част от ключовите отговорности на Карбонел бяха прехвърлени на заместник, включително представляването на ЕСВД на срещи с правителства и посланици.

Мартин Селмайр, бивш началник на кабинета на бившия председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, беше смятан за фаворит за този влиятелен пост. Въпреки това съпротивата от върха на Европейската комисия блокира кандидатурата му. Вместо това Калас назначи естонеца Мати Маасикас, който да отговаря за отношенията с посланиците, като според един служител става дума за „временно“ решение.

Един дипломат коментира, че Карбонел е трябвало да балансира между конкуриращи се интереси в ЕСВД и Европейската комисия. „Тя прави всичко възможно“, казва дипломатът.

Друг европейски служител посочва, че напускането ѝ не е напълно доброволно: „Не е ясно дали тя си тръгва, защото иска, но не мисля, че беше третирана много добре.“

Попитан да потвърди информацията, говорител на ЕСВД заявява: „Белен е генерален секретар на ЕСВД и в момента е на мисия с върховния представител Калас в Армения за срещата на Европейската политическа общност и ЕС - Армения.“

Говорител на Европейската комисия отказа допълнителен коментар, а Карбонел не е отговорила на запитване за коментар.