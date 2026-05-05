Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Фаруки направи изявлението си в съда в понеделник, след като ден по-рано изрази „сериозни опасения" относно отношението към Алън в ареста

5 май 2026, 13:11
Ф едерален съдия се извини на Коул Томас Алън, обвиняем по дело за предполагаем опит за покушение срещу президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп по време на вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом през април.

Магистрат-съдия Зия М. Фаруки направи изявлението си в съда в понеделник, след като ден по-рано изрази „сериозни опасения“ относно отношението към Алън в ареста. Съдията беше разпоредил представител на Департамента по наказанията да се яви на изслушването.

В кратко разпореждане в неделя Фаруки заяви, че е обезпокоен от „на пръв поглед необоснованата самостоятелна изолация в продължение на дни и общите условия на задържане“ на Алън. В понеделник той каза на обвиняемия: „Каквото и да сте преживели, се извинявам за това.“

Адвокатите на Алън и Департаментът по наказанията са били потърсени за коментар.

Съдебни документи разкриват детайли за режима на задържане на обвиняемия за стрелба срещу Тръмп

  • Контекст на делото

Изслушването е поредно развитие в едно от най-внимателно наблюдаваните федерални наказателни дела за годината.

Коул Томас Алън, 31-годишен от Търънс, Калифорния, е обвинен, че се е опитал да проникне във вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, проведена в хотел „Хилтън“ на 25 април, с намерение да убие Доналд Тръмп. Според разследващите той е бил задържан, след като се е опитал да пробие охранителните заграждения близо до балната зала на хотела, което е довело до престрелка със служители на Тайните служби, охраняващи събитието.

Президентът не е пострадал. Служител на Тайните служби, носещ бронирана жилетка, е бил прострелян в жилетката и е оцелял.

При осъдителна присъда Алън може да получи доживотен затвор само по обвинението в опит за убийство.

  • Изслушвания и условия на задържане

Съдия Фаруки е отхвърлил искане за отмяна на насроченото за понеделник изслушване, след като адвокатите на Алън са се опитали да оттеглят молба за свалянето му от наблюдение за самоубийство. По време на заседанието съдията заяви, че обвиняемият е „третиран различно от всеки, когото съм наблюдавал досега“, сравнявайки условията му с тези на обвиняеми по дела за тероризъм, насилие от банди и политически мотивирани престъпления.

Той направи паралел и със случаи, свързани с щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. в Съединените американски щати, като отбеляза, че при сходни обвинения други задържани са били третирани по различен начин.

В социалните мрежи съдебното извинение предизвика остра реакция от консервативни коментатори, които определиха решението като неприемливо.

В отделно съдебно становище от неделя адвокатите на Алън посочват, че искането за разглеждане на случая е отпаднало, тъй като той вече не е поставен под режим на наблюдение за самоубийство в поправителния център във Вашингтон.

Въпреки това съдия Фаруки постанови изслушването да се проведе, изразявайки „сериозни опасения“ относно условията на задържане и изолацията.

Опитът за атентата срещу Тръмп разкрит в детайли

  • Обвинения и доказателства

Обвиняемият е обвинен в опит за убийство на президента, както и в две допълнителни обвинения, свързани с употреба на огнестрелно оръжие, включително използване на оръжие по време на насилствено престъпление.

Той се е съгласил да остане в ареста до процеса и все още не е дал официално признание по обвиненията.

Прокуратурата е представила нови доказателства, включително снимка, направена в хотелската стая на Алън малко преди предполагаемия опит за нападение. Според обвинението той е бил облечен в черни дрехи и е носел боеприпаси, кобур и нож.

Главният прокурор на окръг Колумбия Жанин Пиро заяви в телевизионно интервю, че има доказателства, че Алън е стрелял по федерален агент по време на инцидента. По думите ѝ открит куршум от оръжието е бил намерен в защитната жилетка на служителя.

Тайните служби и Федералното бюро за разследване продължават разследването.

