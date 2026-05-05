Любопитно

Боли ви вратът? Тези трикове, използвани от пилотите от Формула 1, биха ви помогнали

Техниките на звезди като Себастиан Фетел помагат не само на пистата, но и в офиса

5 май 2026, 15:00
Д а поддържате главата си стабилна при 320 км/ч изисква нечовешка сила, но техниките, които използват звезди като Себастиан Фетел, могат да спасят и обикновения офис служител от хроничните болки в гърба и раменете.

В бързия свят на Формула 1 тренировките за врата са жизненоважни. Повечето пилоти носят специализирана екипировка за тази цел по време на Гран при – шампионатът, който продължава цяла година и обхваща целия свят. Упражненията с тежести или дълбокото разтягане със собствено тегло стабилизират главите им и им помагат да останат концентрирани в завоите, докато сили, пет пъти по-силни от гравитацията (5G), се опитват да изхвърлят телата им настрани.

Възрастните с т.нар. „технологичен врат“ (tech neck) не работят в такива екстремни условия, но тренировъчните техники на професионалистите подчертават една често пренебрегвана мускулна група. Според д-р Ниру Джаянти, специалист по спортна медицина, обръщането на по-голямо внимание на стойката пред екрана и добавянето на специфични упражнения за врата са малки промени, които могат да облекчат сериозен дискомфорт.

Трябва ли ни врат на атлет?

„Нуждае ли се нормалният човек от врат като на пилот от F1? Вероятно не“, казва Анти Контсас, опитен треньор, работил с четирикратния шампион Себастиан Фетел. „Въпреки това основите на здравето са едни и същи. Мястото, от което бихте започнали, е абсолютно идентично.“

Както при всяко фитнес занимание, тренировките за врата трябва да се практикуват безопасно. Когато имате съмнения, потърсете съвет от лекар, особено ако сте имали предишни травми. Ключът е в постепенното натоварване.

Забравените мускули

Времената, в които пилотите пушеха и пиеха преди състезание, отдавна са отминали. Още през 90-те години физическата подготовка беше решаваща за успеха на Михаел Шумахер, който наблягаше на кардиото и силовата издръжливост. Причината е проста: умората води до грешки.

Ключов елемент в програмите на Контсас е да не се пренебрегва цервикалната област (шийните прешлени), докато тренирате гърба и коремните мускули (core).

Лесни упражнения за дома или офиса:

  • Страничен планк: Дръжте главата на една линия с раменете.
  • Хоризонтално задържане: Легнете по гръб на пейка, така че главата ви да виси извън нея, и я задръжте в напълно хоризонтална линия. Това тренира отлично предната мускулатура.
  • Прибиране на брадичката (Chin tucks): Проста техника за компенсиране на навеждането напред към екрана.

Модерната болест „компютърен врат“

„Компютърният врат“ е съвременно заболяване, което причинява болки във врата, раменете и гърба. То се появява, когато главата застава в неправилни позиции спрямо гръбначния стълб по време на работа.

„Седите пред компютъра три или четири часа и дори не осъзнавате, че главата ви е била в грешна позиция през цялото време“, обяснява д-р Джаянти. Той съветва да си напомняте на всеки 30 до 60 минути да коригирате стойката си.

Тренировките за справяне с болката не отнемат много време. Дори професионалните пилоти отделят по 10-15 минути на сесия, два или три пъти седмично. Освен борбата с болката, здравият врат е и отлична превенция срещу сътресения и травми на гръбначния стълб – нещо, което е доказано както при пилотите, така и при тенисистите.

Източник: sciencealert    
Възобновиха делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност" за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Руски генерал, свързан със санкционирана лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

