Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

О ставяме на следващото правителство не просто доклади, а посока, не просто факти, а подробни разчети и кратки резюмета, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в кратко видео, публикувано в профила му във Facebook.

Гюров казва, че когато е встъпил със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат "откъде се светват и гасят лампите - сякаш държавата е стая под наем".

"Сега аз и моите министри сме от другата страна на ключа и докато се готвим да си тръгнем, правим нещо, което не се побира в този жест с лампите - оставяме всичко така, както ние очаквахме да го получим. Оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документите, изваждаме на светло всичко важно - не само какво е започнато, но защо изобщо си е струвало да се прави. Виждаме че отсреща няма особен интерес, но това няма да ни откаже да вложим време, усилия и внимание, не защото очакваме признание, а защото това е нашето разбиране за ред", посочва Андрей Гюров.

Той допълва, че държавата не прекъсва и не започва от нулата с всяко правителство, според него управлението трябва да продължи смислено, независмо кой държи писалката.

"Затова оставяме не просто доклади, а посока, не просто факти, а време, подробни разчети и кратки резюмета, отбелязваме на времева линия предстоящите стъпки и рисковете, онова "внимавай тук", където никъде не се пише официално", казва служебният премиер.

Гюров коментира, че тези действия на служебният кабинет могат и да не бъдат отчетени като политически жест, но ще се усетят следващите дни и седмици, когато няма да блокира и няма да се наложи да се започва отначало.

"Понякога най-важното в едно управление е именно това - да не изгаси лампите внезапно", завършва изявлението си Андрей Гюров.