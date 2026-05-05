Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

Служебният министър-председател отбелязва, че урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат "откъде се светват и гасят лампите - сякаш държавата е стая под наем"

5 май 2026, 14:11
Източник: БГНЕС

О ставяме на следващото правителство не просто доклади, а посока, не просто факти, а подробни разчети и кратки резюмета, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в кратко видео, публикувано в профила му във Facebook.

Гюров казва, че когато е встъпил със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат "откъде се светват и гасят лампите - сякаш държавата е стая под наем".

"Сега аз и моите министри сме от другата страна на ключа и докато се готвим да си тръгнем, правим нещо, което не се побира в този жест с лампите - оставяме всичко така, както ние очаквахме да го получим. Оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документите, изваждаме на светло всичко важно - не само какво е започнато, но защо изобщо си е струвало да се прави. Виждаме че отсреща няма особен интерес, но това няма да ни откаже да вложим време, усилия и внимание, не защото очакваме признание, а защото това е нашето разбиране за ред", посочва Андрей Гюров.

Той допълва, че държавата не прекъсва и не започва от нулата с всяко правителство, според него управлението трябва да продължи смислено, независмо кой държи писалката.

"Затова оставяме не просто доклади, а посока, не просто факти, а време, подробни разчети и кратки резюмета, отбелязваме на времева линия предстоящите стъпки и рисковете, онова "внимавай тук", където никъде не се пише официално", казва служебният премиер.

Гюров коментира, че тези действия на служебният кабинет могат и да не бъдат отчетени като политически жест, но ще се усетят следващите дни и седмици, когато няма да блокира и няма да се наложи да се започва отначало.

"Понякога най-важното в едно управление е именно това - да не изгаси лампите внезапно", завършва изявлението си Андрей Гюров.

Източник: БТА/Константин Костов    
Служебно правителство Андрей Гюров Приемственост в управлението Предаване на властта Държавност Доклади и разчети Посока за бъдещето Политически преход Ред в управлението Не започване от нулата
Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 7 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 6 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 6 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 8 часа
