Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

Демократична България ще подкрепя политики по същество, но предупреждава за риск от „прегрупиране на модела“ и поставя ясни финансови и съдебни приоритети

Обновена преди 16 минути / 5 май 2026, 14:02
Източник: БГНЕС

П редставители на парламентарната група на „Демократична България“ (ДБ) пристигнаха на „Дондуков“ 2 за консултации с президента Илиана Йотова в рамките на консултациите преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание (НС).

За срещата с президента дойдоха Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и Катя Панева.

 

До края на седмицата България може да има ново правителство, като амбицията е това да се случи още в четвъртък или петък. Това стана ясно по време на консултации при президента, на които представители на „Демократична България“ заявиха готовност за конструктивна, но активна опозиция.

Държавният глава посочи, че страната е изправена пред нова политическа ситуация след изборите и за първи път от над 20 години се оформя абсолютно парламентарно мнозинство.

„Предстои много работа и ние бихме искали да научим как ще отговорите на очакванията на хората“, заяви президентът, като постави въпроси за бюджета, съдебната реформа и икономическите приоритети.

От „Демократична България“ заявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция, но няма да правят компромиси с ключовите си цели.

„Ще подкрепяме правилните политики, но няма да си мълчим, когато властта се отклони от мандата, получен от българските граждани“, заяви Божидар Божанов.

Той изрази притеснение, че темата за т.нар. „модел Пеевски-Борисов“ е изчезнала от публичния дебат след изборите.

„Моделът няма да се даде и затова срещу него трябва да има много ясен отпор“, подчерта той.

Сред основните приоритети на опозицията беше посочена бързата смяна на Висшия съдебен съвет.

„До края на юли трябва да сме избрали новите членове, за да може да се премине към избор на главен прокурор“, допълни Божанов.

От формацията поставиха акцент върху финансовата политика и предупредиха срещу увеличаване на държавния дълг.

„България е с рекорден размер на държавния дълг за последните близо 30 години. Повишаването му би било много лош знак за инвеститорите“, заяви Ивайло Мирчев.

Той очерта и основните им бюджетни позиции:

  • да няма увеличение на данъците
  • дефицитът да бъде до 3%
  • преразглеждане на автоматичните механизми за ръст на заплатите
  • всички да плащат осигуровки, включително държавните служители

„Стремим се към балансиран бюджет и излишък. В противен случай сме на път да влезем в дългова спирала“, предупреди Мирчев.

Атанас Атанасов подчерта необходимостта от засилен институционален контрол при концентрация на власт.

„Тази концентрация дава възможност за стабилност, но има нужда от ефективен контрол“, заяви той.

Като първи тест пред новото управление той посочи избора на председател на ДАНС.

„Тази институция трябва да бъде партийно неутрална“, подчерта Атанасов.

Катя Панева обяви, че формацията ще внесе законодателни предложения в здравеопазването.

„Целта е прозрачност при разходването на средствата и достъпно здравеопазване както в големите, така и в малките населени места“, заяви тя.

Държавният глава защити работата на служебното правителство в условия на ограничен бюджет.

„Буквално се вървеше по ръба. Понятието фалит беше на масата всеки ден“, заяви тя.

По думите ѝ бъдещото управление трябва да стъпи върху тази база и да работи за баланс между цени и доходи, както и за ограничаване на спекулата.

Президентът призова и за последователност в бюджетната политика, включително подготовка на следващите бюджети в по-дългосрочен хоризонт.

От „Демократична България“ също дадоха положителна оценка за работата на служебното правителство и организацията на изборите.

„За първи път от много време имахме сравнително честен изборен процес“, заяви Мирчев.

След края на консултациите Йотова ще направи изявление пред медиите.

Очакванията са в четвъртък президентът да връчи първия мандат за съставяне на кабинет на "Прогресивна България". 

По-късно предстои държавният глава да разговаря с представители на парламентарните групи на „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

По-рано днес президентът Йотова се срещна с парламентарните групи на „Прогресивна България“, ГЕРБ – СДС и „Движение за права и свободи - ДПС“. 

