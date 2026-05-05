България

Дете на 4 години изскочи на пътя в Троян, блъсна го товарен автомобил

Малчуганът е приет по спешност в болница със счупена ключица, но без опасност за живота. Тестовете на 54-годишния шофьор за алкохол и дрога са отрицателни

5 май 2026, 12:28
Дете на 4 години изскочи на пътя в Троян, блъсна го товарен автомобил
Източник: iStock/Getty Images

Ч етиригодишно дете пострада, след като беше блъснато от товарен автомобил в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал вчера, 4 май, около 18:00 часа на улица „Симеон Велики“. По първоначална информация товарно превозно средство „Рено“, управлявано от 54-годишен местен жител в посока село Балабанско, е ударило детето, което е излязло внезапно на пътното платно.

Пострадалото малчуган е транспортиран незабавно в болница. След извършените медицински прегледи е установено, че детето е със счупена ключица, като за щастие няма опасност за живота му.

Водачът на камиона е тестван на място за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

По случая в Районното управление в Троян е образувано досъдебно производство, а разследващите продължават работата по изясняване на всички детайли около инцидента.

Източник: МВР    
Дете пострада Пътен инцидент Троян Товарен автомобил Счупена ключица Четиригодишно дете Разследване МВР Водач тестван Улица Симеон Велики
Последвайте ни
ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

BMW M5 от G-Power е само на 1 „кон“ от Bugatti Veyron

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 5 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Любопитно Преди 24 минути

Vent Air Pro + подарък No Fat Grill

Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

Без договор: ОДМВР - София е плащала на фирма за репатриране на веществени доказателства

България Преди 45 минути

Две земетресения разлюляха Сърбия

Две земетресения разлюляха Сърбия

Свят Преди 57 минути

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Свят Преди 1 час

Световната здравна организация (СЗО) потвърди втори случай на опасния хантавирус и обяви общо седем инфектирани, след като круизният кораб MV Hondius беше поставен под строга карантина край бреговете на Кабо Верде заради три смъртни случая

Криптовалути, избягал бизнесмен и милиони: Полски скандал разпалва сблъсък между Туск и Навроцки

Криптовалути, избягал бизнесмен и милиони: Полски скандал разпалва сблъсък между Туск и Навроцки

Свят Преди 1 час

Ескалиращият спор около регулирането на криптопазара задълбочава напрежението между проевропейския премиер на Полша Доналд Туск и националистическия президент Карол Навроцки

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Любопитно Преди 1 час

Тейлър Суифт за последен път присъства на Met Gala през 2016 г., когато бе съпредседател на събитието с тема „Manus et Machina“

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

Пари Преди 1 час

Столичният ХоРеКа сектор работи на скорости, които останалата страна усеща със закъснение...

Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Свят Преди 1 час

Блейк Лайвли отново следва една от своите характерни традиции на Met Gala 2026

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Свят Преди 2 часа

Напрежението в Близкия изток ескалира след ирански ракетни удари срещу американски военни и търговски кораби

Снимката е илюстративна

16-годишен намушка три пъти свой връстник с нож във Велико Търново

България Преди 2 часа

16-годишният извършител е в ареста, след като рани свой връстник при пазара в кв. „Бузлуджа“; по случая е образувано следствено дело

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

Любопитно Преди 2 часа

На 6 май студиото „Парадът на храбростта“ ще покаже честванията на националния празник в България

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

България Преди 2 часа

Известният в социалните мрежи Стоян Колев бе закопчан при мащабна операция, докато хиляди негови последователи наблюдаваха всяка стъпка на полицията в реално време

Съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Технологии Преди 2 часа

Според съоснователя на Anthropic съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса. Това ще отвори изцяло нови възможности пред тях, но съответно и рискове, за които подготовката трябва да започне още сега

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Свят Преди 2 часа

Поп звездата се призна за виновна по по-леко обвинение, след като бе заловена да шофира под въздействието на алкохол и наркотици. Вместо решетки, Спиърс ще получи една година пробация и задължителна терапия

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

България Преди 3 часа

"Сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата", заяви Николай Найденов

<p>Схема за &bdquo;бързо забогатяване&ldquo; източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена</p>

Схема за „бързо забогатяване“ източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

България Преди 3 часа

Онлайн измамата е осъществена чрез обещания за инвестиции в различни фондове

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Тялото като изкуство: Как Met Gala 2026 превърна силуета в най-големия моден акцент

Edna.bg

Орлин Горанов: Музиката формира начина, по който гледам на света

Edna.bg

Европейски клубове със сериозен интерес към Хулио Веласкес

Gong.bg

Тюн повтори подвига на Лестър и показа, че чудесата са възможни дори и в свят, управляван от парите

Gong.bg

ДПС на консултации: Ще продължим да отстояваме правата на всеки българин

Nova.bg

ГЕРБ-СДС при президента: Ще подкрепяме управляващите в тежките решения

Nova.bg