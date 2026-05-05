Дете на 4 години изскочи на пътя в Троян, блъсна го товарен автомобил

Ч етиригодишно дете пострада, след като беше блъснато от товарен автомобил в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал вчера, 4 май, около 18:00 часа на улица „Симеон Велики“. По първоначална информация товарно превозно средство „Рено“, управлявано от 54-годишен местен жител в посока село Балабанско, е ударило детето, което е излязло внезапно на пътното платно.

Пострадалото малчуган е транспортиран незабавно в болница. След извършените медицински прегледи е установено, че детето е със счупена ключица, като за щастие няма опасност за живота му.

Водачът на камиона е тестван на място за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

По случая в Районното управление в Троян е образувано досъдебно производство, а разследващите продължават работата по изясняване на всички детайли около инцидента.