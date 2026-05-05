Нови подробности за атаката с нож в магазин във Варна

О кръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство във връзка с опит за убийство на трима мъже и жена, извършен на публично място в град Варна на 4 май 2026 година. Към наказателна отговорност за престъплението е привлечена 47-годишна жена, гражданка на Литва. Тя ще остане задържана за срок до 72 часа с оглед довеждането ѝ пред съда за определяне на мярка за неотклонение.

Малко след 14:00 часа в понеделник, след като употребила значително количество алкохол, 47-годишната жена, без видима причина нападнала нищо неподозиращи граждани на улица „Подвис“ в град Варна. Близо до магазин за хранителни стоки тя успяла да наръга трима мъже и жена. Двама от наранените – мъж и една жена, са оставени за лечение в болнично заведение, а другите двама са освободени без сериозни наранявания. Единствено своевременната и адекватна лекарска намеса е спасила живота на по-сериозно пострадалия мъж.

Извършителката на деянието е задържана от органите на МВР, като се е наложило тя да прекара срока на задържането си в специализирано болнично заведение, тъй като е била в неадекватно състояние. Към момента работата по случая продължава.

В съда ще бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемата, както и за настаняването ѝ в специализирано болнично заведение за извършване на изследване.