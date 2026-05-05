ООН предупреди за глобална дигитална катастрофа

Критичните дигитални рискове са реални, документирани, системни

5 май 2026, 14:53
Н ов доклад на ООН представя тревожна картина за това колко уязвими са съвременните общества при срив на критичната дигитална инфраструктура, като предупреждава за потенциално сериозни последици, ако ключови системи откажат, предаде ДПА.

Държавите не са подготвени за масови сривове на сателити, прекъсвания на електрозахранването или повреди на подводни кабели, заяви днес Международният съюз по далекосъобщения и Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия.

„Критичните дигитални рискове са реални, документирани, системни и до голяма степен подценявани“, посочиха агенциите.

Как Слънцето може да убие интернет

„Какво ще стане, ако утре мобилните телефони и интернет спрат да работят, плащанията се провалят, болниците загубят данни за пациентите, а спешните предупреждения никога не достигнат? Това, което звучи като научна фантастика, може да се превърне в реалност. Масов, ескалиращ срив на критични дигитални системи е правдоподобен сценарий, за който настоящите управленски рамки все още не са подготвени“, се казва в документа.

Например мощна слънчева буря може да наруши сигналите за сателитна навигация, да спре полети чрез изключване на радарите в реално време, да блокира автономните превозни средства и да доведе до срив на финансовите транзакции.

Геомагнитна индукция може да повредят трансформатори в електрическите мрежи, предизвиквайки масови прекъсвания. Центровете за данни ще достигнат лимитите си, след като резервното захранване се изчерпи, а подмяната на повредени трансформатори в голям мащаб може да отнеме месеци, се казва в доклада.

Сериозна гореща вълна би увеличила нуждата от охлаждане, като същевременно затопля реките, ограничавайки работата на атомните електроцентрали и намалявайки капацитета на речния транспорт за доставки на гориво.

Космическо явление заплашва САЩ с по-тежка ядрена авария от Чернобил

Съвременните центрове за данни могат да откажат поради недостатъчно охлаждане. Платежните терминали могат да спрат да работят, което да принуди магазините да затворят. Дори независимите мобилни мрежи са изложени на риск, тъй като много базови станции не могат да функционират без охлаждане при екстремни горещини.

Голямо подводно събитие – като изригването през 2022 г. на вулкана Хунга Тонга–Хунга Хаапай край Тонга, може да прекъсне критични кабели. Тогава беше унищожен 80-километров подводен кабел, свързващ островната държава с външния свят, което доведе до седмици без интернет.

Подобни проблеми могат да предизвикат верижна реакция, подобни на останалите сценарии, се казва в доклада.

Управлението на риска често разглежда заплахите поотделно и предполага бързо възстановяване, отбелязват агенциите. В действителност едно нарушение може да се разпространи през взаимосвързани системи и да засегне едновременно множество видове критична инфраструктура.

Докладът призовава за по-голяма устойчивост, включително чрез аналогови резервни системи. Населението трябва да бъде подготвено да се справя с дигитални сривове, използвайки недигитални алтернативи.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Доклад на ООН Критични дигитални рискове
