225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

Заболелите са в седем области

5 май 2026, 13:51
О бщо 225 са случаите на морбили в България, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването. Данните са към 4 май.

Заболелите от морбили са в седем области, най-много са регистрираните случаи във Враца - 150, показват данните. Болни са регистрирани и в областите Плевен - 48, Ловеч - 18, София-град - четирима, Варна - трима, Монтана - един, София-област - един.

От всички регистрирани случаи на морбили 189 са сред деца, като под една година са 20 деца, от една до четири години са 61 деца, от пет до девет г. - 62 деца, от 10 до 14 г. - 33 деца, от 15 до 19 г. - 15. Във възрастовата група 20-24 г. са отчетени седем заболели от морбили, във възрастовата група 25-29 г. - трима, във възрастовата група 30-34 г. - петима, във възрастовата група 35-39 г. - трима. Над 40-годишна възраст са 16 пациенти.

Данните показват, че 118 от заболелите не са ваксинирани заради ненавършена възраст за имунизация или други по причини. При 19 от заразените имунизационният статус е неизвестен. При останалите болни има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването в страната през март са приложени 28 194 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Първите случаи на морбили за тази година бяха съобщени от МЗ на 19 март.

Тогава беше разпоредена извънредна имунизация срещу морбили на всички деца с пропуснати ваксини.

Основните симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив. Ваксинацията е задължителна и се извършва при навършване на 13-месечна възраст, а след това на 12-годишна възраст.

Морбили е силно заразно вирусно заболяване, което се причинява от морбилен вирус и се предава изключително лесно по въздушно-капков път. То засяга най-често деца, но може да протече тежко и при възрастни, особено ако не са имунизирани.

Симптоми и протичане

Заболяването започва с грипоподобни симптоми, които постепенно се засилват. Най-често се наблюдават:

  • висока температура;
  • хрема и кашлица;
  • зачервени и сълзящи очи;
  • обща отпадналост.

Няколко дни по-късно се появява характерен червен обрив, който започва от лицето и се разпространява по цялото тяло.

В повечето случаи болестта преминава без усложнения, но при малки деца и хора с отслабена имунна система може да доведе до сериозни състояния като пневмония, възпаление на мозъка (енцефалит) и дори смърт.

Как става заразяването

Морбили се разпространява чрез капчици във въздуха – при кашляне, кихане или дори говорене от заразен човек. Вирусът може да остане активен във въздуха или върху повърхности до няколко часа.

Заразността е изключително висока – ако човек не е имунизиран, вероятността да се зарази при контакт с болен е много голяма. Заразеният може да предава вируса още преди появата на обрива, което прави контрола върху разпространението по-труден.

Как да се предпазим

Най-ефективната защита срещу Морбили е ваксинацията. В България тя е задължителна и се извършва с комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (MMR) на два приема:

  • на 13-месечна възраст;
  • на 12 години.

Допълнителни мерки за ограничаване на разпространението включват:

  • избягване на контакт със заразени хора;
  • добра лична хигиена;
  • навременно търсене на медицинска помощ при симптоми;
  • поставяне на пропуснати ваксини.

Здравните власти напомнят, че високото ваксинационно покритие е ключово за предотвратяване на епидемии и защита на най-уязвимите групи.

Източник: Десислава Пеева/БТА    
