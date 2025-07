Израелски удари по кафене и склад на ООН, десетки жертви в Газа

Н ай-малко 74 палестинци са били убити при израелски въздушни удари в ивицата Газа вчера, съобщиха представители на местните здравни власти и очевидци, цитирани от Асошиейтед прес.

Тридесет души загинали, когато израелски самолет поразил крайбрежно кафене в град Газа. Ранени били десетки хора, много от които са в критично състояние, заяви Фарес Ауад, ръководителят на службите за спешна помощ в северната част на ивицата.

Israeli airstrikes in Gaza killed at least 74 people, including 30 at a cafe. The attacks intensified amid a chaotic aid distribution, with over 500 Palestinians killed in recent weeks. The ongoing war has claimed over 56,000 lives since October 2023. pic.twitter.com/dq18RT5yu6