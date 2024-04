Израелски въздушен удар в Рафах, има жертви, сред които и деца

Д еветима палестинци, сред които шест деца, бяха убити при израелски въздушен удар в Рафах - най-южния град в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на представители на болнични власти от днес. Израел продължава близо седеммесечната си офанзива в обсадената палестинска територия, която доведе до драматична ескалация на напрежението в Близкия изток, посочва АП.

Ударът, отправен снощи, порази жилищна сграда в Рафах, съобщи службата за гражданска защита в Газа. Телата на шест деца, две жени и мъж бяха откарани в болницата "Абу Юсеф ал Наджар" в Рафах, сочат данни на медицинското заведение.

Israeli airstrike kills at least 7 people in Rafah



🔹Israel has launched new airstrikes on the city of Rafah in the southern Gaza Strip, killing at least seven Palestinians. pic.twitter.com/R0RZBkc18R