Израелски обстрел в ивицата Газа, има десетки жертви

35 палестинци загинаха днес при израелски удари и артилерийски обстрел в ивицата Газа. Израелските сили влязоха и в схватка с бойци на "Хамас" в районите на южния град Рафах, съобщиха здравни служители и медии на "Хамас", предаде Ройтерс.

Израелските танкове напреднаха в югоизточната част на Рафах, приближиха се към западния квартал на града Ибна и продължиха да действат в три източни предградия, съобщиха жители, предаде Ройтерс.

"Окупацията (израелските сили) се опитва да се придвижи още по на запад, те са на ръба на Ибна, който е гъсто населен. Все още не са навлезли в него", каза един от жителите, който помоли да не бъде назоваван.

"Чуваме експлозии и виждаме черен дим, който се издига от районите, в които армията е навлязла. Това беше още една много трудна нощ", каза той пред Ройтерс чрез приложение за чат.

Преоблечени като жени и медици: Израелски военни са убили палестински екстремисти в болница на Западния бряг

Гражданска защита в Газа междувременно съобщи за най-малко 26 загинали при два израелски въздушни удара в най-многолюдния град в едноименната ивица днес, предаде Франс прес.

Едновременните израелски нападения срещу северните и южните краища на Газа този месец предизвикаха ново изселване на стотици хиляди палестинци и прекъснаха основните пътища за достъп на помощи, което повиши риска от глад, отбелязва Ройтерс.

Израел твърди, че няма друг избор, освен да атакува Рафах, за да изкорени последните батальони бойци на "Хамас", които според него се укриват там.

"В момента войските действат въз основа на информация за терористични цели в районите "Бразилия" и "Шабура", като полагат всички усилия да предотвратят нанасянето на вреда на цивилни граждани и след като цивилното население в района е евакуирано", се казва в изявление на израелските военни. Палестински жители заявиха, че не е имало нахлуване в "Шабура" в центъра на Рафах.

Zionist occupation shelling various areas of Gaza -



https://t.co/KSRbzk2Teo

Dozens of Palestinian civilians were killed and others were injured on Wednesday after the Israeli occupation forces bombed various areas of the Gaza Strip, in the ongoing aggression for the 229... pic.twitter.com/1fVDXYSHV8