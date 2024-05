"Изтощение, глад и страх": Израел навлезе още по-навътре в Рафах

И зраелските войски навлязоха още по-навътре в Рафах, съобщиха очевидци в пренаселения най-южен град в ивицата Газа. Това се случва на фона на все по-явни признаци, че Израел пристъпва към изпълнение на заканите си от последните седмици да щурмува Рафах, последния бастион на движението "Хамас", предаде ДПА.

Както се твърди, израелски танкове са били видени да се придвижват от източните към западните квартали на града, включително към квартал "Джанина".

Въоръжените сили на Израел (ЦАХАЛ) засега не са коментирали тези твърдения.

35 173 души са загинали в Ивицата Газа от началото на войната

Израелските съюзници, включително най-големият поддръжник на Израел - САЩ, от седмици предупреждават еврейската държава да не предприема сухопътно настъпление в Рафах, където над 1 милион палестинци потърсиха убежище от боевете в другите части на палестинския анклав.

Откакто миналата седмица израелските подразделения започнаха да навлизат в източните квартали на града, от Рафах са избягали около 450 000 души, сочат данни на ООН.

"Празни улици в Рафах. Семействата продължават да бягат в търсене на безопасност", написа в "Екс" Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци. "Хората са изправени пред постоянно изтощение, глад и страх. Никъде не е безопасно. Единствената надежда е да се стигне до незабавно спиране на огъня."

The United Nations Relief and Works Agency for #Palestine Refugees in the Near East (#UNRWA) says 450,000 Palestinian civilians have been forcibly displaced from the city of #Rafah since 6 May due to the ongoing Israeli military onslaught. pic.twitter.com/c31zzuVddu