В отговор на репортаж на “Си Ен Ен”: Египет може да се оттегли от преговорите между Израел и “Хамас”

Е гипет може да се оттегли като посредник в преговорите за примирие между Израел и палестинското движение “Хамас”, заяви директорът на Държавната информационна служба Дия Рашуан в отговор на репортаж на американската телевизия “Си Ен Ен”, според който Египет едностранно е променил условията на сделката за примирие в Газа, показана на “Хамас”, изненадвайки преговарящите.

“Продължаващите опити за оклеветяване и хвърляне на съмнение върху усилията на Египет и ролята му като медиатор, с обвинения, които противоречат на реалността, само ще доведат до по-нататъшни усложнения на ситуацията в Газа и целия регион и могат да принудят Египет да вземе решение напълно да се оттегли от посредничеството в този конфликт,” посочва Рашуан в изявление на уебсайта на Службата. По думите му тази “фалшива” публикация е опит да се накаже Египет за твърдата му и принципна позиция в защита на законните права на палестинския народ.

.@washingtonpost writes Gazans are hungry because the Rafah Crossing is closed & Kerem Shalom is not viable.



But it won't add that Rafah is closed because Egypt refuses to work with Israel to reopen it & Kerem Shalom has come under Hamas rocket fire.https://t.co/Hvj8X8jodg