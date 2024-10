Израелската армия затвори достъпите до райони в Северен Израел

И зраелската армия затвори достъпите до райони в Северен Израел, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на израелските сили.

Това става след извършена оценка на сигурността. Хората от много райони там бяха евакуирани заради ракетния обстрел от „Хизбула“ откъм Ливан.

At least 35 rockets were launched from Lebanon toward Haifa Bay and other cities in the Upper Galilee in northern Israel, the Israeli army said on Saturday. https://t.co/waegWmYMEF