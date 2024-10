Сирени за тревога в централната част на Израел

И зраелската армия съобщи, че сирените за въздушна атака са прозвучали в централен Израел, включително райони северно от Тел Авив, след като самолет е проникнал в израелското въздушно пространство.

The #Israeli military says air raid sirens sounded in central Israel, including areas north of the commercial hub of #TelAviv, after an #Aircraft infiltrated https://t.co/qaIxxiXyyX