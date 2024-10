Ердоган нарече Израел „ционистка терористична организация“

Т ези, които поддържат „ционистката терористична организация, наречена Израел, ще носят следите на този позор поколение сред поколение“, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган на борда на самолета си на връщане от посещения в Албания и Сърбия, съобщи Анадолската агенция.

Той каза, че „геноцидът, който се провежда в Ивицата Газа пред очите на всички, влезе в списъка на историческите позорни актове на цялото човечество“. Турският лидер отбеляза, че Израел е най-реалната заплаха за регионалния и глобалния мир, а тези, които са поели отговорността да защитават мира по целия свят, трябва да сложат край на тази заплаха.

