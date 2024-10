Лондон е "ужасен" от информацията, че Израел обстрелва миротворци в Ливан

Б ританското правителство заяви, че е "ужасено" от информацията, че Израел целенасочено е обстрелвал миротворци на ООН в Ливан, предаде ДПА.

Мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) съобщиха, че израелски танк вчера е стрелял по щаба им в южния ливански град Накурах, като е поразил наблюдателна кула и е ранил двама миротворци. Щабът им днес е бил засегнат от още експлозии, при които също са били ранени двама миротворци. Единият от тях е бил хоспитализиран. Освен това силите на ООН заявиха, че булдозер на израелската армия е разрушил няколко предпазни стени около техни позиции в южния ливански град Лабуне и към тях са се насочили израелски танкове.

Говорител на британското правителство каза, че това представлява "сериозно развитие на ситуацията" и че целенасочените атаки срещу миротворци представляват "тежко нарушение на международното хуманитарно право". "Както знаете, ние продължаваме да призоваваме за незабавно спиране на огъня и прекратяване на страданията и кръвопролитията. Това напомня колко е важно за всички ни да подновим дипломатическите си усилия", каза още британският говорител.

