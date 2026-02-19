Йотова: Стриктно ще следим изпълнението на 7-те точки на Гюров

С триктно ще следим изпълнението на 7-те точки на Гюров. В България всичко е прозрачно, лесно ще усетим дали това, което беше заявено, ще бъде факт. Това заяви президентът Илияна Йотова след клетвата на новия служебен кабинет.

Още първият ден президентската институция ще бъде коректив на обещанията на служебния кабинет.

"Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят. В България всичко е прозрачно и много бързо ще усетим дали това, което днес беше заявено, ще бъде спазено", каза още тя.

"Няма как да имам забележки за кабинета, това не е мой избор и днес както видяхте Андрей Гюров представи седем точки - с това много ми помогна, защото ние стриктно ще следим изпълнение на тези точки", отговори Йотова на въпрос дали има забележки към състава на служебното правителство.