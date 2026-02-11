Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че по време на срещата си в Белия дом е призовал израелския премиер Бенямин Нетаняху ядрените преговори с Иран да продължат.

Тръмп предупредил Нетаняху да не атакува Иран

"Току-що приключих срещата си с премиера на Израел Нетаняху и негови сътрудници. Беше много добра среща, прекрасните отношения между двете ни страни продължават. Не беше постигнато нищо окончателно, освен че настоях преговорите с Иран да продължат, за да се види дали може да се постигне споразумение. Ако може, уведомих премиера, че това ще бъде за предпочитане. Ако не може, просто ще трябва да видим какъв ще бъде резултатът. Последния път Иран реши, че е по-добре да не сключва споразумение и беше ударен с "Полунощен чук" - това не им се получи добре. Надявам се този път да бъдат по-разумни и отговорни. Освен това обсъдихме огромния напредък, постигнат в Газа и в региона като цяло. В Близкия изток наистина има мир", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл след тричасовата среща с израелския премиер.

Нетаняху от своя страна е подчертал, че сигурността на Израел е приоритет в контекста на ядрените преговори на Вашингтон с Иран, съобщиха от канцеларията му.

Тръмп: Би било глупаво Иран да не сключи сделка със САЩ

"Премиерът настоя за гарантиране на сигурността на държавата Израел във връзка с преговорите", се казва в изявлението, като се уточнява, че страните са се договорили да координират действията си и да поддържат постоянен контакт.