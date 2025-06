Израел порази иранска военна база и складове за дронове

И зраелски удар е поразил военна база южно от Техеран, съобщиха ирански медии, цитирани от Франс прес.

Ударът е бил нанесен в провинция Ком. Един човек е бил ранен.

Същевременно израелските военни казаха, че са нанесли удар по склад за безпилотни апарати и по оръжеен склад в района на Бандар Абас в Югозападен Иран, предаде Ройтерс.

Massive destruction in Ahvaz, Iran!

Israel launches major offensive

Missile strikes hit Iranian military base

Tensions escalate towards full-scale war in the Middle East#IranIsraelWar #BreakingNews #IsraelStrikesIran #Iran#IranIsraelConflict#IranVsIsrael pic.twitter.com/qgmJ7eDxdi