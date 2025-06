Израел елиминира високопоставен командир от "Кудс" в Иран

М инистърът на отбраната на Израел Израел Кац заяви, че военните са убили командир-ветеран в силите "Кудс", задграничното подразделение на иранските Гвардейци на революцията, при удар в апартамент в иранския град Кум, предаде Ройтерс.

Убитият командир ветеран е идентифициран като Саед Изади, ръководил палестинския корпус на силите "Кудс".

Най-малко един човек е загинал, а други двама са били ранени при израелски въздушен удар по иранския град Кум, съобщават ирански медии, цитирани от ДПА. Свързаната с правителството информационна агенция Iran Nuances съобщи, че при нападението е била ударена жилищна сграда, а загиналият е идентифициран като 16-годишен.

🚨BREAKING: #Israel Air Force confirms elimination of Behnam Shahriari, Quds Force weapons transfer commander, in overnight airstrike guided by precise intel. 🔻 Major blow to #Iran 's regional proxy networks. 📍 Strike part of ongoing IDF operations.

Израел е нанесъл удар и по иранския ядрен обект в Исфахан, съобщи иранската информационна агенция Фарс, като добави, че не е имало изтичане на опасни материали.

Кум се намира на около 50 км северно от съоръжението за обогатяване на уран във Фордо, което се смята за една от най-важните цели на Израел в продължаващия конфликт.

Senior Quds Force officer and commander of the "Palestine Sector" was eliminated in Tehran. He was responsible for funding and arming Hamas ahead of the October 7 massacre.



