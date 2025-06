Израел: Иран се опита да атакува израелски граждани в Кипър

И зраел заяви, че Иран се е опитал да атакува израелски граждани в Кипър, предаде Ройтерс

Израелският външен министър Гидеон Саар обвини Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, че е направил опит за нападне израелски граждани в Кипър.

В пост в „Екс“ дипломат номер едно на Израел заяви, че атаката е била осуетена благодарение на кипърските служби за сигурност в сътрудничество с израелските служби за сигурност.

Саар не предостави повече подробности за естеството на атаката.

По-рано днес кипърската полиция съобщи, че е арестувала мъж, заподозрян в шпионаж и тероризъм в Кипър, а местните медии му приписаха връзки с Иран, предаде Франс прес.

#Israel Says Iran Attempted to Attack Israeli Citizens in #Cyprushttps://t.co/S4Yfy6oGwK