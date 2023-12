Израел и "Хамас" са отворени за прекратяване на огъня, но остават разногласия

И зраел и "Хамас" са отворени за ново прекратяване на огъня и освобождаване на още заложници, взети от палестинското ислямистко движение. Между двете страни в конфликта обаче остават разногласия как точно да стане това, заявиха днес двама представители на египетските сили за сигурност, цитирани от Ройтерс.

Източниците обясниха, че Катар и Египет, които вече договориха едноседмично примирие и освобождаване на заложници миналия месец, настояват за по-бързо доставяне на хуманитарна помощ в ивицата Газа и за отваряне на контролния пункт "Керем Шалом" на границата между палестинската територия и Израел, преди да започнат каквито и да било преговори. И макар пунктът да е бил отворен, проверки забавят доставянето на помощта, която все още не е пристигнала в ивицата Газа.

Надеждите за прекратяване на огъня се увеличиха вчера, когато стана ясно, че ръководителят на израелското разузнаване е разговарял предишния ден с катарския премиер, отбелязва Ройтерс.

От "Хамас" желаят да определят сами кои точно заложници да пуснат, а израелските въоръжени сили да се изтеглят зад определени линии.

Israel and Hamas are both open to a renewed ceasefire and captive release, although disagreements remain on how it would be implemented, according to two Egyptian security sources.



