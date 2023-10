Най-зловещата нощ: 4 заплетени убийства, извършени на Хелоуин

Н езависимо дали става дума за серийни убийци, които дебнат по улиците, или за родители, които убиват децата си в собствените им домове, определено нощта на 31 октомври е зловеща и именно тогава са извършени някои от най-ужасяващите убийства.

За мнозина празникът може да е повод да облекат костюми, да ядат бонбони и да празнуват, но други имат различна представа за нещата. Едно убийство определено може да направи вечерта мрачна, но не по начина, по който цели празникът.

Хелоуин е тук, затова ви представяме няколко забележителни случая, включващи мистериозната смърт на тийнейджърка от Кънектикът, която може би е била убита от роднина на семейство Кенеди, един от случаите на Тед Бънди и още интересни истории.

14-годишната Марта Моксли, жертва на роднина на Кенеди



На Хелоуин през 1975 г. 15-годишната Марта Моксли е намерена мъртва в имота на семейството си в богаташкия квартал Бел Хейвън в Гринуич, Кънектикът. С течение на годините семейството ѝ започва да подозира, че тя е била убита от съседа им тийнейджър Майкъл Скакел.

Майкъл, племенник на съпругата на Робърт Кенеди Етел (родена Скакел), е прекарал 30 октомври 1975 г. с Моксли и 17-годишния си брат Томи. Въпреки че Моксли е прекарвала време с братята и в миналото, тя е изразила известно раздразнение от тях в дневника си.

"Майкъл беше толкова извън себе си, че се държеше неадекватно", пише Моксли на 19 септември, седмици преди убийството си. Оплаквайки се, че Майкъл я е обвинил, че води Томи, тя добавя: "Наистина трябва да спра да ходя там".

На 30 октомври обаче Моксли прекарва по-голямата част от вечерта с Томи и Майкъл. Според CBS News по-късно Майкъл твърди, че е оставил брат си и Моксли около 21:30 ч., за да отиде в дома на братовчед си. Томи настоява, че е оставил Моксли - жив - малко след това.

Но на следващия ден Моксли е открита мъртва под едно дърво в задния си двор. Тя била намушкана със стика за голф на Тони Пенна до такава степен, че той се бил счупил. И докато разследващите претърсвали мястото на инцидента, открили в имота на Скакел подобен стик за голф.

Въпреки това било необходимо време, за да падне подозрението върху Майкъл Скакел. През 1995 г. един изтекъл документ показва, че в нощта, в която Моксли е починал, Майкъл е тръгнал на обиколка от къщата на братовчед си. Както признал пред разследващите, той се бил покатерил на едно дърво пред прозореца на спалнята на Моксли и мастурбирал.

Скакел очевидно е казал и на съучениците си от училището "Елан", образователна институция за "проблемни" тийнейджъри, че е убил Моксли. Въпреки че през 2002 г. Скакел е осъден за убийството на Моксли, по-късно поредица от съдебни процеси установяват, че адвокатът на Скакел не е бил подходящ. Днес Майкъл Скакел е на свобода. Но семейството на Марта Моксли все още вярва, че той е виновен за това убийство на Хелоуин.

"Сигурна съм, че Майкъл е младият мъж, който е замахнал със стика за голф - казва майката на Марта. "Нямам никакво съмнение в това."

Лаура Ан Ейм, 17-годишната девойка, отвлечена от Тед Бънди

На 31 октомври 1974 г. 17-годишната Лора Ан Ейм напуска парти за Хелоуин в Юта. Малко след това тя се среща със серийния убиец Тед Бънди. Въпреки че точните подробности за това убийство на Хелоуин са неизвестни, установени са няколко факта. Според "Лос Анджелис Таймс" във фаталната нощ Ейм се измъкнала от партито, за да си купи цигари. В някакъв момент Ейм се запознава с Бънди и изчезва.

Почти месец по-късно тялото на Еймън е намерено по средата на насип в каньона Американ Форк. 17-годишното момиче е било изнасилено, намушкано и удушено, преди убиецът да захвърли тялото ѝ. Обезпокоително е, че, както съобщава The Daily Herald по онова време, се оказва, че Ейми е починала само седмица преди да бъде намерено тялото ѝ. Това означава, че убиецът ѝ вероятно я е държал жива известно време, след като я е отвлякъл в нощта на Хелоуин.

Полицията бързо свърза убийството на Ейми с редица други престъпления от приблизително същото време, включително смъртта на 17-годишната Мелиса Смит, дъщеря на местен полицейски началник, и отвличането на 17-годишната Дебра Кент (чието тяло продължава да липсва, въпреки че през 2019 г. е идентифицирана колянната ѝ капачка).

Въпреки че серийният убиец никога не признава изрично за убийството на Лора Ан Ейм, разследващите смятат, че тя е една от десетките жертви на Тед Бънди. Убийството ѝ - отвлечена, изнасилена, удушена - съвпада с почерка на Бънди, както и с времевата рамка и мястото на изчезването ѝ.

Тереза Халбах, жертвата от "Making A Murderer"

Убийството на Тереза Халбах е нещо повече от убийство на Хелоуин. То постави началото както на сериала на Netflix "Making a Murderer" (2015 г.), така и на продължаващия дебат за самоличността на нейния убиец.

На 31 октомври 2005 г. Халбах тръгва по работа. Фотограф на свободна практика, тя е наета от Auto Trader да снима автомобили в дома на Стивън Ейвъри в окръг Манитоуок, Уисконсин. Според People Халбах не е искала да отиде в имота на Ейвъри - последният път, когато го е посетила, Ейвъри я е изплашил, като е отворил вратата "само по кърпа".

Но Ауто Трейдър я помолил да отиде още веднъж и Халбах се съгласила. Около седмица по-късно овъглените ѝ останки са открити в яма за изгаряне в имота на Стивън Ейвъри.

Както обяснява Vox, първоначално Стивън Ейвъри изглежда като идеалния заподозрян. Колата на Халбах е била скрита в имота на Ейвъри, в автомобила е открита негова кръв, нейната ДНК е открита върху куршум в гаража на Ейвъри, а в ремаркето му са открити и резервните ѝ ключове.

Но убийството на Тереза Халбах на Хелоуин не е било никак просто. Ейвъри твърди, че е невинен, а сериалът на Netflix "Making a Murderer" (2015 г.) разкрива как може да е бил подставен. Всъщност Ейвъри преди това е излежал 18 години в затвора за изнасилване, което не е извършил, и току-що е завел дело за 36 млн. долара срещу окръга, бившия шериф и бившия окръжен прокурор. По-късно Ейвъри твърди в съда, че е бил набеден за убиец за отмъщение. Нещо повече, през 2019 г. осъден убиец на име Джоузеф Еванс младши твърди, че е убил Халбах и е натопил Стивън Ейвъри, според Newsweek. Засега Ейвъри излежава доживотна присъда. Но дали ще има бъдещо развитие по този случай, предстои да разберем.

Тимъти О'Брайън, пакостникът, убит с отровни бонбони от баща си

В нощта на Хелоуин през 1974 г. осемгодишният Тимъти О'Брайън отишъл да коледува с баща си, сестра си и няколко семейни приятели в Диър Парк, Тексас. Но до края на нощта О'Брайън е мъртъв - убит от цианид, натъпкан в Pixy Stix. Най-шокиращото нещо в това убийство на Хелоуин обаче не е начинът, по който Тимъти умира, а по-скоро кой го е убил. Когато разследващите проучват смъртта му, установяват, че той е бил убит от баща си Роналд О'Брайън.

Както обяснява VICE, Роналд е придружавал децата и още едно семейство, докато те са ходили на коледа. В един момент децата се приближили до затъмнена къща, но се отказали и си тръгнали, когато никой не отворил вратата. Роналд обаче останал. По-късно той настигнал групата, държейки 21-инчови тръбички Pixy Stix, твърдейки, че собственикът на къщата се е появил, за да му даде бонбони. Това била лъжа.

Същата вечер Тимъти решил да изяде малко от бонбоните си за Хелоуин преди лягане. Според "Стейтсмън" той избрал Pixy Stix, от които се оплаквал, че имат горчив вкус. След това, след като баща му дал Kool-Aid, за да замаскира вкуса, осемгодишното момче започнало да повръща и да се гърчи, преди да умре.

Първоначално убийството на Тимъти на Хелоуин изглеждало като съвсем обикновен случай. След като се уверили, че никое от другите деца не е консумирало бонбони - за които разследващите установили, че са били пълни с цианид - полицаите помолили Роналд да ги заведе до дома, в който е получил бонбоните.

Роналд го направил, но имало само един проблем: собственикът на дома имал желязно алиби. Докато разследващите продължават да разследват смъртта на Тимоти, те откриват някои тревожни подробности за баща му.

Според VICE Роналд е бил затънал в дългове и наскоро е сключил големи застраховки живот на двете си деца. Нещо повече, според съобщенията той е питал професора си от общинския колеж за цианида. А служител на химическа компания твърди, че мъж, отговарящ на описанието на Роналд, е попитал за закупуване на отровата, но си е тръгнал, когато е научил, че трябва да закупи минимум пет килограма. През следващата година Роналд О'Брайън е признат за виновен за убийство и опит за убийство и е осъден на смърт.

Наистина ужасни убийства не мислите ли? На празниците някои се забавляват, други убиват и това са само част от невероятните посегателства, извършени на заветния 31 октомври. Е, да се надяваме, че тази година няма да има такива изпълнения.