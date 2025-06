Изненада в Киев: Германският министър на отбраната ще разговаря с украинските лидери

Г ерманският министър на отбраната Борис Писториус пристигна днес в Киев, за да обсъди с украинските лидери ситуацията в страната и оказването на допълнителна военна помощ на Украйна, предаде ДПА, уточнявайки, че посещението не е било обявено предварително.

"Правим всичко по силите си да подкрепим Украйна, за да може тя да се отбранява и да постигне позиция, при която Русия ще е готова за сериозни преговори", заяви Писториус преди заминаването си.

German Defense Minister Pistorius arrives in Kyiv for talks on weapons 🇺🇦 Focus: • Ammo supply & repair logistics • Financing Ukrainian weapons production • Strengthening battlefield comms incl. satellite internet pic.twitter.com/Fd5sXgW3b0

Въпреки международните усилия за постигане на мир, Русия в последно време засили нападенията си с дронове и ракети срещу Украйна. По-рано тази седмица Киев съобщи за най-масираната руска атака с дронове от началото на войната преди повече от три години - с 479 дрона "Шахед" и няколко крилати и хиперзвукови ракети, отбелязва ДПА.

Германия е вторият по големина доставчик на военна помощ за Украйна след САЩ, припомня Ройтерс и отбелязва, че подкрепата на Вашингтон е под въпрос, което поставя Европа под натиск да се активизира.

#German Defence Minister Boris Pistorius has arrived in #Kyiv 🇺🇦🤝🇩🇪



He aims to assess the situation and discuss further military assistance with government officials. pic.twitter.com/q71bON27FO