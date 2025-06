Трета поредна нощ на пламъци и хаос в Северна Ирландия

С ериозни безредици избухнаха за трета поредна нощ в Северна Ирландия, видеоклипове и снимки в социалните мрежи показват пожар в развлекателен център в град Ларн, след като маскирани младежи счупиха прозорците на сградата, предаде Ройтерс.

Българка напуска Северна Ирландия, "за да спаси децата си"

Ройтерс не може да потвърди достоверността на тези кадри.

A third night of disorder in Northern Ireland sees protests spread across the country.



After hearing that the suspects in the sexual attacks, family's, had been moved into a leisure centre in the town of Larne, locals have attacked and set fire to the building.

Стотици маскирани лица нападаха полицаи и опожариха къщи и коли на 33 км западно от Ларн в град Балимина по време на предишните две нощи на безредици, които бяха определени от полицията като „расистки бандитизъм“. По време на ексцесиите бяха ранени 32 полицаи.

22.21 Newtownabbey just north of Belfast 🇬🇧 fires have been lit at roundabout traffic now needing to be re-routed. There are now at least 5 active protests ongoing across Northern Ireland.

Полицейски сили за борба с масови безредици и бронирани полицейски автомобили блокираха улиците на Балимина тази вечер, а тълпа от 200 души ги наблюдаваше. Полицейски автомобил бе улучен с два камъка, съобщиха очевидци пред Ройтерс.

Полицейските автомобили бавно се придвижиха към тълпата, която беше предупредена чрез високоговорители да се разпръсне незабавно.

Petrol bombs and rocks have been thrown at police as riots erupt on the streets of Ballymena for the third night in a row.



Sky's @ConnorGillies has the latest from Northern Ireland ⬇️



Read more: https://t.co/vrBaBsMDyB



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube

Безредиците избухнаха, след като две 14-годишни момчета бяха арестувани и изправени пред съда по обвинения в сериозно сексуално посегателство срещу тийнейджърка в Балимина - град, разположен на отстояние 45 км от Белфаст.

Обвиненията бяха прочетени на тийнейджърите и преведени на румънски от преводач, но техния адвокат отрича те да са виновни, съобщи Би Би Си. Полицията разследва случаите на повреждане на частно имущество в Балимина като мотивирани от расови подбуди престъпления от омраза, посочва Ройтерс.

