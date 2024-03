Съдия отхвърли иска за клевета срещу Меган Маркъл, подаден от нейната полусестра

Ф едерален съдия във Флорида прекрати дело срещу Меган Маркъл - съпругата на британския принц Хари, отхвърляйки твърденията, че актрисата е направила "пренебрежителни, обидни и неверни" изказвания за своята полусестра, предаде Ройтерс.

Доведената сестра на Меган Маркъл завежда дело за клевета срещу нея

Полусестрата на Маркъл - Саманта, с която имат общ баща, твърдеше, че коментарите на Меган в документална поредица на Нетфликс и в интервю за Опра Уинфри през 2021 г. са внушили, че тя е "измамна самозванка, която търси слава, водена от користни намерения".

A motion to dismiss has been granted to Meghan Markle in the defamation lawsuit filed against her by her half-sister, Samantha Markle https://t.co/BTEC4qIuei

Искът конкретно се отнасяше до изказвания на Меган Маркъл, че двете със Саманта не са били близки, докато са растели заедно, и че Саманта е приела отново фамилията Маркъл, когато нейната полусестра е започнала да се среща с принц Хари.

Американският окръжен съдия Шарлийн Едуардс Хъниуел посочва в решението си, че въпросните твърдения са или мнения, които по същество са верни, или не представляват достоверни клевети срещу Саманта.

Меган Маркъл и принц Хари, по-малкият син на крал Чарлз Трети, са известни като херцог и херцогиня на Съсекс. Те живеят с двете си деца в Калифорния, откакто двойката се оттегли от кралските си задължения през 2020 г.

Тяхната обстойно отразявана раздяла с останалата част от британското кралско семейство от години е храна за световните таблоиди и накара британското правителство да лиши Хари от полагаща му се полицейска защита, когато той е във Великобритания.

Meghan Markle wins defamation lawsuit brought by half-sister.



A motion to dismiss has been granted to Meghan in the defamation lawsuit filed against her by her half-sister, Samantha Markle. pic.twitter.com/KICSrClYuu