Меган Маркъл призна, че е предоставила информация за неофициалната ѝ биография

М еган Маркъл призна пред британското правосъдие, че е предоставила информация на авторите на неофициална биография за нея и съпруга ѝ принц Хари, противно на това, което по-рано е посочила в делото, заведено срещу британски таблоид, предаде Франс прес.

През февруари 40-годишната бивша американска актриса спечели дело срещу таблоида "Мейл он сънди". Херцогинята на Съсекс обвиняваше изданието, че е накърнило неприкосновеността на личния ѝ живот и авторските ѝ права, публикувайки откъси от нейно писмо до отчуждения ѝ баща след сватбата ѝ с принц Хари през 2018 г.

В него Меган е призовала Томас Маркъл да спре да говори и лъже в медиите за отношенията им.

Съдията по делото Марк Уорби се произнесе в нейна полза без процес и постанови вестникът да отпечата извинение на първа страница и да заплати съдебните ѝ разходи.

През тази седмица "Мейл он сънди" започна процес по обжалване на съдийското решение, заявявайки, че Уорби не е трябвало да третира писмото като "интимна комуникация" между Меган и баща ѝ.

Адвокатът на изданието Андрю Калдекот заяви, че "писмото е съставено предвид възможността да стане обществено достояние, тъй като ищцата разбира, че г-н Маркъл може да го разкрие пред медиите".

Обвиненията на херцогинята на Съсекс изглежда са придобили по-малка тежест след вчерашните показанията на Джейсън Кнауф, бивш секретар по комуникациите на двойката, който понастоящем живее в Калифорния.

Наливайки вода в мелницата на "Мейл он сънди", който иска да демонстрира, че Меган Маркъл редовно се е опитвала да влияе на общественото мнение, Кнауф твърди, че е предоставил от името на двойката лична информация на авторите на неофициалната биография "В търсене на свободата".

Според него проектът за книгата е "обсъждан рутинно" и "директно с херцогинята, лично и по имейл".

В писмени показания, предоставени на съда, Меган признава, че е участвала в написването на книгата - нещо, което тя и съпругът ѝ досега винаги са отричали. Херцогинята на Съсекс също така се извинява, че е подвела съда, като не е посочила това на първа инстанция.

