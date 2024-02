Излязъл извън контрол сателит, летящ към Земята, ще се удари в атмосферата днес

О чаква се днес, почти 30 години след изстрелването си, излязъл извън контрол спътник да премине през земната атмосфера, пише Sky News .

Очаква се спътникът, известен като ERS-2, да се разпадне на парчета при повторното си влизане в атмосферата, по-голямата част от които ще изгорят.

Пионерският европейски сателит трябва да падне на Земята в следващите часове, предупреждава и BBC .

ERS-2 беше авангардна платформа за наблюдение, когато стартира през 1995 г., използвайки за първи път технологии, които сега се използват рутинно за наблюдение на планетата.

Тъй като повторното навлизане е "естествено" - с други думи, не се контролира от хора - според Европейската космическа агенция (ЕКА) е невъзможно да се предвиди точно кога и къде ще се случи.

Но с наближаването на момента агенцията е в състояние да каже с по-голяма точност какво ще се случи.

Във вторник тя публикува последната си прогноза, според която спътникът ще навлезе отново в земната атмосфера в сряда.

Съществува прозорец на несигурност, дължащ се на непредсказуемата слънчева активност, което означава, че повторното навлизане може да се осъществи до четири часа и половина преди или след прогнозирания час.

Снимки на спътника, падащ към атмосферата, бяха публикувани от ЕКА в понеделник.

Снимките са направени между 14 януари и 3 февруари, когато ERS-2 все още се е намирал на височина от над 300 км (186 мили).

ERS-2 spotted! 📸🛰️



The ESA satellite is on a tumbling descent that will lead to its atmospheric reentry and break up this week.



These images of ERS-2 were captured by @heospace for @spacegovuk using cameras on board other satellites.#ERS2reentry pic.twitter.com/GTuubP6apJ