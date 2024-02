Американски медици - на крачка от първата в историята операция в Космоса

Ш естима хирурзи в щата Небраска управляваха медицински робот, който се намираше на 402 километра над земната повърхност на Международната космическа станция. Технологията е създадена специално за работа в Космоса, пише NOVA.

Целта ѝ е не само да направи операциите в Космоса възможни, но и да се използва за извършването на животоспасяващи процедури в отдалечени райони или във военни зони. Сред основните предизвикателства пред хирурзите по време на симулацията беше работата при нулева гравитация и закъсненията във времето с половин секунда.

A miniature surgical robot aboard the International Space Station was tested in orbit for the first time, performing simulated operations in space while remotely controlled by surgeons back on Earth. https://t.co/xKeGcbnMHv