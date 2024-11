Изядоха банана, залепен за стената, продаден за 6,2 млн. долара (СНИМКИ/ВИДЕО)

П редприемач в областта на криптовалутите спази обещанието си и изяде банан, който купи за 6,2 млн. долара.

Миналата седмица Джъстин Сън се сдоби с произведението на изкуството, наречено „Комик“, състоящо се от един банан, залепен с тиксо на бяла стена, на търг в Sotheby's в Ню Йорк.

Роденият в Китай бизнесмен веднага разкри плана си да унищожи произведението на изкуството, като се наслади на плода като закуска, и на пресконференция днес изпълни думата си.

В хотел в Хонконг 34-годишният мъж отхапа една хапка и каза на репортерите: „Той е много по-добър от другите банани. Наистина е много добър.“

След като закупи „Комик“, Сун по-рано заяви, че произведението „представлява културен феномен, който свързва световете на изкуството, меметата и общността на криптовалутите“.

„Освен това през следващите дни лично ще изям банана като част от това уникално артистично преживяване, почитайки мястото му както в историята на изкуството, така и в поп култура“, зарече се той.

Творбата на италианския художник Маурицио Кателан се превърна в онлайн феномен, когато дебютира на Art Basel в Маями Бийч през 2019 г., и предизвика дебат дали е шега или коментар за света на изкуството.

Произведението е направено за първи път с банан, който струва само 25 американски цента, но това не е първият път, когато произведението на изкуството е изядено.

Още през 2019 г. един пърформанс артист взе банана от стената и го изяде, а през май миналата година същото направи и южнокорейски студент.

Технически Сън може да замени плода отново, тъй като покупката му за 6,2 млн. долара му дава сертификат за автентичност и право да залепи всеки банан на стената и да го нарече „Комик“.

Предприемачът основа криптовалутата TRON и наскоро инвестира 30 млн. долара в криптопроекта на новоизбрания президент Доналд Тръмп.

