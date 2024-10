Шедьовър за 1,5 млн. долара - банан, тиксо и бяла стена

К огато през 2019 г. банан, залепен с тиксо за стена, беше продаден за 120 000 долара, в социалните мрежи се разрази бурна дискусия за значението на изкуството.

Но популярното творение на художника Маурицио Кателан, озаглавено „Комедиант“, все пак може да се окаже разумна инвестиция, пише CNN. В петък аукционната къща Sotheby's обяви, че едно от трите „издания“ на творбата отново ще бъде пуснато в продажба - този път с оценка от 1 до 1,5 млн. долара.

Срещу парите си спечелилият търга ще получи ролка тиксо и един банан, както и сертификат за автентичност и официални инструкции за инсталиране на творбата. От Sotheby's са потвърдили пред CNN, че нито тиксото, нито, за щастие, бананът са оригинали.

„Комедиантът„ е концептуална творба и действителните физически материали се заменят при всяка инсталация“, заяви говорител на аукциона по електронната поща.

That's bananas! Sotheby's auctions a piece of fruit taped to a wall for £1.5million… and there's a CATCH. The buyer will not be purchasing the original famous banana, but merely the instructions on how to recreate it. https://t.co/e047C6wj8J — Sharon K. Gilbert (@sharonkgilbert) October 25, 2024

Кателан и френската художествена галерия Perrotin попаднаха в заглавията на вестниците по света преди пет години, когато изложиха „Комикът“ с шестцифрена офертна цена на панаира Art Basel Miami Beach. Оригиналът е създаден с помощта на банан, купен в магазин за хранителни стоки в Маями, въпреки че галерията заяви, че той може да бъде заменен, според инструкциите на художника.

Светът на изкуството беше раздвоен по отношение на достойнствата на творбата, макар че някои критици видяха в нея корени в богатата традиция на концептуалните творби - датираща от известния писоар на Марсел Дюшан - които поставят под въпрос стойността на самото изкуство. Скоро се образуваха тълпи от посетители на панаира, които се редяха на опашка, за да видят инсталацията.

Събитията претърпяха неочакван обрат, когато пърформанс артистът Дейвид Датуна грабна банана от стената, след което го обели и изяде пред очите на стотици смаяни посетители на панаира. По-късно той защити постъпката си като самостоятелен артистичен пърформанс, а не като акт на вандализъм.

This banana with the duct tape was being sold for almost Rs 1 crore at Art Basel. And look at what happened to it ! The art world surely has gone bananas!pic.twitter.com/YEjr7psS1h — Harsh Goenka (@hvgoenka) December 9, 2019

В крайна сметка инсталацията в Маями беше премахната поради опасения за обществената безопасност, но и трите издания бяха продадени на панаира. Две от тях са купени от частни колекционери за 120 000 долара, а третото е закупено за по-висока (но неразкрита) сума и по-късно е дарено на музея “Гугенхайм” в Ню Йорк.

От Sotheby's не разкриват самоличността на продавача на търга през ноември, но съобщават, че настоящият собственик на творбата я е придобил от колекцията на един от първоначалните купувачи.

В интервюта, дадени след изложението в Маями, Кателан описва „Комикът“ като коментарно произведение. В разговор с Art Newspaper през 2021 г. той казва, че това „не е шега“, наричайки вирусната инсталация „отражение на това, което ценим“.

Италианският художник, който е известен със сатиричните си творби, не отговори веднага на молбата на CNN за коментар относно продажбата през ноември.

В прессъобщение, в което се обявява продажбата, ръководителят на отдела за съвременно изкуство на Sotheby's за Северна и Южна Америка Дейвид Галперин описва „Комикът“ като „предизвикателна творба на чист гений“.

Someone paid $120,000 for a banana taped to a wall at Art Basel Miami pic.twitter.com/Hmcp0547Es — Bloomberg Originals (@bbgoriginals) December 6, 2019

„Балансирайки дълбока критична мисъл и подривно остроумие, това е определяща творба за художника и за нашето поколение“, каза Галперин и добави: „Ако в основата си „Комикът“ поставя под въпрос самата идея за стойността на изкуството, то излагането на творбата на търг ще бъде крайната реализация на основната ѝ концептуална идея - публиката най-накрая ще има думата при определянето на истинската й стойност.“

Наскоро творбата беше изложена в Музея на изкуствата Leeum в Сеул, Южна Корея. Тогава също беше изядена - студент по изкуства от Националния университет в Сеул откъсна плода и го изяде, след което залепи кората обратно на стената.

„Студентът каза на музея, че го е изял, защото е бил гладен“, заяви говорител на галерията пред CNN след инцидента през 2023 г. По-късно музеят заменил изядения банан с пресен.

Sotheby's възнамерява да изложи произведението на изкуството преди продажбата, която ще се състои в централата на аукционната къща в Ню Йорк на 20 ноември. „Комикът“ ще бъде изложен там в понеделник, преди да тръгне на световно турне.

Изложбата може да бъде видяна на следните дати:

Ню Йорк - 28 октомври

Лондон - 29 октомври

Париж – 30 октомври

Милано – 31 октомври

Хонконг - 1 ноември

Дубай - 4 ноември

Тайпе - 5 ноември

Токио - 6 ноември

Лос Анджелис - 7 ноември

Ню Йорк - 8-20 ноември

