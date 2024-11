Кой е човекът, който купи залепен за стената банан за $6,2 млн.?

Б анан, залепен на стената със сребристо тиксо - творба на италианския артист Маурицио Кателан, предизвика поредната сензация на пазара на изкуство в Ню Йорк, след като беше купен за скромните 6,2 милиона долара от крипто магнат.

Произведението, наречено "Комик" („Comedian“), се превърна в символ на съвременното изкуство и постави под въпрос представите за стойност и дигитална култура.

A banana duct-taped to a wall might sell for more than $1 million at an upcoming auction at Sotheby’s in New York. https://t.co/AUaBKsdekH pic.twitter.com/7QfSO1jYKV

Предприемачът Джъстин Сън, който закупи плода, не го възприема само като храна, а и като символ на културния диалог, обединяващ изкуството, меметата и цифровата иновация.

Сън, 34 г., е китайски предприемач в областта на криптовалутите и бизнесмен. Той е основател на криптовалутата TRON. Сън е бил представител в Световната търговска организация (СТО) в Женева от 2021 до 2023 г.

През 2023 г. Сън беше съден от Комисията по ценните книжа и борсите, която твърди, че предприемачът и неговите компании са участвали в измамна дейност за надуване на цената на TRON и BTT, както и продажба на нерегистрирани ценни книжа.

Ексцентричният милионер набра популярност след покупката му на нестандартното произведение.

Докато самият банан неизбежно ще изгние, реалната стойност на произведението се крие в сертификата за автентичност, който дава възможност за възпроизвеждането му.

Сън заяви, че ще изяде банана като част от артистичния експеримент, но самата покупка остава исторически момент, отразяващ новите измерения на съвременното изкуство.

Жълтият банан, залепен на стена, предизвика сериозни дебати за стойността на изкуството и какво може да бъде наречено произведение.

Търгът на произведението започна с цена от 800 000 долара, но в крайна сметка цената на произведението достигна 5,2 милиона долара, като с таксите сумата нарасна до 6,2 милиона.

🚨 Rumors are swirling that Justin Sun might meet with Trump to discuss Web3 as an advisor! 👀



If true, this could be massively bullish for the entire crypto space! 🌐🚀#Crypto #Web3 #JustinSun #Trump pic.twitter.com/Nms26ETjTA