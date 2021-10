Изглежда извършват военен преврат в Судан

В оенни са задържали най-малко петима висши държавни служители, а основната продемократична политическа група призова хората да излязат на улицата, за да се противопоставят на очевиден нов военен преврат.

В страната са прекъснати телефонните комуникации и интернет. Арестите идват след седмици на нарастващо напрежение между цивилните и военни лидери на Судан.

Неуспешният опит за преврат през септември раздели Судан, изправяйки по-консервативните ислямисти, които искат военно правителство, срещу онези, които свалиха автократичния бивш владетел Омар ал Башир след масови протести. През последните дни и двата лагера излязоха на улицата за демонстрации.

Сред задържаните са министърът на индустрията Ибрахим ал Шейх, министърът на информацията Хамза Балул, членът на управляващия Суверенен съвет Мохамед ал Фики Сулиман и Фейсал Мохамед Салех, медиен съветник на премиера Абдала Хамдок.

Айман Халид, губернатор на щата, в който се намира столицата Хартум, също беше арестуван, според официалната страница на офиса му във „Фейсбук“.

Арестите станаха, след като специалният пратеник на САЩ за Африканския рог Джефри Фелтман се срещна с суданските военни и цивилни лидери през уикенда в усилията за разрешаване на нарастващия конфликт.

Съединените щати обявиха тази сутрин, че са "дълбоко разтревожени" от съобщенията за военен преврат в Судан.

"САЩ са дълбоко разтревожени от съобщенията за превземането на властта на преходното правителство от военните ", заяви специалният пратеник на САЩ за Африканския рог Джефри Фелтман.

"Това би противоречало на Конституционната декларация и на демократичните стремежи на суданския народ".

#Sudan 🇸🇩: hundreds of people are out in al-Kalakla suburb in SW #Khartoum to protest the military coup. #SudanCoup#لا_للانقلاب_العسكري



Source: https://t.co/b1fFrO5CNF pic.twitter.com/fpssT9GvPw