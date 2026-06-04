Протест в Бургас с искане за справедлив процес по делото с инцидента с АТВ в Слънчев бряг

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В Бургаския окръжен съд започва разпоредителното заседание по делото срещу Никола Бургазлиев - шофьорът на електрическо АТВ, който през август миналата година прегази петима пешеходци на тротоар в курортния комплекс Слънчев бряг.

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Пред Съдебната палата в Бургас се събраха близки на пострадалите и граждани, които настояват за справедлив процес.

Сред тях е майката на загиналата Христина - Златка Соколова, която заяви, че семейството „не живее, а просто съществува“ след трагедията.

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Адвокатът на близките Георги Радков посочи, че ще бъде поискано максимално наказание, което по закон достига до 20 години или доживотен затвор, като според него квалификацията на деянието изключва редукция на присъдата. По думите му защитата ще настоява съдът да приеме най-тежката правна оценка на случая.

Чичото на пострадалото дете - Юлиан Здравков, съобщи пред NOVA, че 4-годишният Мартин продължава възстановяването си, но има временен застой в напредъка и процедурите му са удължени.

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По думите на семейството детето остава в процес на лечение и рехабилитация.

Разпоредителното заседание започва в 10:00 часа, като делото ще продължи по общия ред. Според информацията няма да се приложи съкратена процедура, при която при признание на вина наказанието да бъде намалено.

Преди него близките се събраха на мълчалив протест.