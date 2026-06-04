НС ограничи правомощията на новия особен търговски управител на "Лукойл"

Н ародното събрание окончателно прие на второ четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С тях се въвеждат нови механизми за контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества от стратегическо значение в нефтения сектор.

Една от най-съществените промени е възстановяването на съдебния контрол върху действията на особения търговски управител. Така се отменя спорният текст, според който неговите актове не подлежаха нито на административен, нито на съдебен контрол.

Новите разпоредби дават възможност разпоредителни сделки, извършени от особения управител в нарушение на закона, да бъдат оспорвани пред окръжния съд по седалището на съответното дружество. Искове за установяване на нищожност ще могат да предявяват министърът на икономиката, Министерският съвет, прокуратурата, както и акционери, съдружници и еднолични собственици на капитала на засегнатите дружества.

Парламентът прие още, че особеният търговски управител ще бъде задължен да представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества. Докладите трябва да бъдат предоставяни на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията в срок до една седмица след края на съответния месец.

Приетите промени идват на фона на обществените и политическите спорове около фигурата на особения търговски управител на „Лукойл“. Според вносителите на законопроекта новите текстове ще ограничат възможностите за злоупотреби и ще гарантират по-голяма прозрачност при управлението на компании, свързани с критична инфраструктура.

Междувременно вчера Министерският съвет назначи Евгени Симеонов за нов особен търговски управител на „Лукойл“, след като досегашният управител Румен Спецов беше освободен от поста.

По време на парламентарния дебат темата за рафинерията и бъдещето на дружеството предизвика остри политически спорове.

От „Възраждане“ разкритикуваха правителството, че не води преговори за евентуално придобиване на рафинерията от държавата, особено на фона на предявени претенции за милиарди евро от страна на собствениците.

От управляващото мнозинство защитиха приетите промени. Според депутата Слави Василев фигурата на особения търговски управител е необходим механизъм за защита на дружеството от външен политически натиск и за гарантиране на стабилността на пазара. Той подчерта, че правителството вече е предприело действия по смяната на управителя и ще продължи да защитава интересите на българските граждани и потребители.

С приетите изменения законодателят цели да постигне по-голяма отчетност и баланс между правомощията на особения търговски управител и правата на държавата, акционерите и останалите заинтересовани страни.