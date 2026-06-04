Зловещи подробности: Скелет с куршум в черепа - намериха един от изчезналите учени в САЩ

Т ялото на служителка в ядрена лаборатория, която изчезна миналата година, е било открито „скелетирано“ с огнестрелна рана в черепа в национален парк в Ню Мексико, се казва в нов доклад. Разлагащото се тяло на 54-годишната Мелиса Касиас беше намерено в отдалечена част на националния парк „Карсън“ в понеделник, съобщават местните власти. За последно Касиас е видяна на 26 юни 2025 г.

Томас Макнали, бивш детектив от отдел „Убийства“, който разследва изчезването на Касиас по поръчка на семейството ѝ, заяви пред Daily Mail, че скелетираният труп на Каиас е бил открит подпрян на дърво, а наблизо е имало изоставен пистолет.

Макнали отбеляза, че по тялото на Касиас няма никакви следи от набези на животни или външна намеса, въпреки че е било оставено да гние в гората, пише The New York Post.

Следователят е твърдо убеден, че в смъртта на Касиас има намеса на трето лице, и загатна, че съсипаното ѝ семейство ще заведе гражданско дело срещу щатската полиция на Ню Мексико за предполагаемо проваляне на разследването.

Касиас е работила като административен асистент в Националната лаборатория „Лос Аламос“, създадена по време на Втората световна война за провеждането на революционния проект „Манхатън“ и тясно свързана с изследванията на ядрените оръжия на САЩ оттогава насам.

В деня на изчезването си тя е изтрила цялата информация от телефоните си, преди да ги остави у дома заедно с документите си за самоличност. След това излязла от къщата си в Ранчос де Таос, отдалечена общност на около 70 мили (около 127 километра) североизточно от Санта Фе.

По-рано същия ден тя оставила съпруга си Марк, който също е служител в „Лос Аламос“, пред съоръжението, след което заявила, че е забравила пропуска си и трябва да се прибере вкъщи. Макнали разказа пред медията, че по време на пътуването към лабораторията Касиас и съпругът ѝ се скарали за вейп (електронна цигара).

19-годишната дъщеря на двойката, Сиера, разказала на полицията, че майка ѝ наистина се е прибрала у дома, оставила ѝ сандвич и казала, че планира да работи от вкъщи. „Тя изглеждаше напълно нормално. Сиера каза, че всичко е било наред. Не е изглеждала странно“, сподели Макнали пред изданието.

За последно Касиас е видяна да върви сама в източна посока по щатския път 518, на около три мили от дома им, около 14:20 ч. местно време. Макнали предполага, че Касиас „е бягала от някого“, когато е изчезнала.

По време на разследването на изчезването ѝ нейният съпруг твърдеше, че тя „е избягала с някакво гадже нанякъде“ – версия, в която полицията е повярвала, според думите на Макнали.

Касиас е само едно от няколкото лица, свързани с отбраната и ядрените програми на САЩ, които изчезнаха или починаха внезапно през последните години.

Бившият служител на „Лос Аламос“ Антъни Чавес (на 79 години) изчезна безследно, след като напусна дома си пеша на 4 май 2025 г. – само седем седмици преди Касиас.

Моника Реза (на 60 години), авиокосмически инженер, която е работила като директор на групата за обработка на материали в лаборатория на НАСА, изчезна по време на поход в гора в Лос Анджелис през юни 2025 г.

Стивън Гарсия, държавен изпълнител, работещ за голямо съоръжение в Албъкърки, също изчезна, след като излезе от дома си на 28 август 2025 г., носейки единствено пистолет и никакви документи за самоличност.

А пенсионираният генерал-майор от ВВС Уилям Нийл Маккасланд (на 68 години) не е виждан, откакто напусна дома си в Албъкърки на 27 февруари. ФБР вече е включено в издирването на Маккасланд, който е притежавал задълбочени познания за НЛО и е участвал в някои от най-напредналите авиокосмически изследвания на Пентагона. В миналото той е ръководил и Изследователската лаборатория на ВВС във военновъздушната база „Райт-Патерсън“ в Охайо.