Правосъдният министър Николай Найденов на среща с Лаура Кьовеши в Люксембург

М инистърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

Основен акцент в разговора ще бъде процедурата по подбор на български делегирани европейски прокурори. Срещата е поискана от Найденов във връзка със случая около отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева, срещу която текат две производства в Европейската прокуратура.

Той увери, че след разговора ще предостави цялата налична информация публично.

„Ще дам информация на медиите, без да укривам нищо“, подчерта правосъдният министър.

По думите на Найденов ситуацията е „неприятна“, като той подчертава, че няма да влиза в ролята на арбитър между страните. Целта на срещата е да бъде получена институционална информация, въз основа на която да бъдат преценени следващите действия по текущия конкурс за български европрокурор.

В деня на подаването на оставката на Борислав Сарафов като ръководител на следствието, Найденов обяви, че на 4 юни ще се срещне с Кьовеши.

Днес в Люксембург се провежда и заседание на министрите на правосъдието и вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз.